Börsenplätze Daimler-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Daimler-Aktie:

83,51 EUR +0,49% (15.10.2021, 14:20)



XETRA-Aktienkurs Daimler-Aktie:

83,57 EUR +0,42% (15.10.2021, 14:06)



ISIN Daimler-Aktie:

DE0007100000



WKN Daimler-Aktie:

710000



Ticker-Symbol Daimler-Aktie:

DAI



NASDAQ OTC-Symbol Daimler-Aktie:

DDAIF



Kurzprofil Daimler AG:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an. (15.10.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Premium-Automobilherstellers Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Die Daimler-Aktie schiebe sich immer weiter nach oben.Zum Wochenausklang bekomme der DAX-Titel Rückenwind durch eine Kaufempfehlung der französischen Bank Exane BNP Paribas. Analystin Dorothee Cresswell habe ihr Kursziel für die Daimler-Aktie auf 100 Euro angehoben.Dass die Zulassungszahlen der europäischen Autobauer im September erneut schwach ausgefallen seien - geschenkt. Laut ACEA seien die Neuwagenzulassungen um 25 Prozent auf 972.723 Autos, den niedrigsten September-Stand seit 1995 gesunken.Nach wie vor treibe die kommende Aufspaltung des Konzerns die Daimler-Aktie nach oben. Viele Investoren würden davon ausgehen, dass die beiden Teile an der Börse getrennt mehr Wert sein würden als gemeinsam. Beide Sparten würden nach der Aufspaltung des Daimler-Konzerns flexibler und agiler, die Kapitalbeschaffung werde ebenfalls einfacher - allen voran für die Brummi-Sparte. Auch der Anstrich eines Gemischtwarenladen werde Daimler dadurch los. Kein Wunder also, dass die Aktie auch technisch gut aussehe.Anleger bleiben bei der Daimler-Aktie investiert, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". Bis zur Abspaltung der Brummi- und Bus-Sparte im Dezember sollte das positive Momentum anhalten! (Analyse vom 15.10.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link