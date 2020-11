Börsenplätze Daimler-Aktie:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol Deutschland: DAI, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an. (05.11.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Autobauers Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol Deutschland: DAI, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Am vergangenen Mittwoch sei die Daimler-Aktie unter ihre mittelfristige Aufwärtstrendlinie bei 47 Euro gefallen ("Der Aktionär" habe gewarnt) und habe in den Folgetagen bis an die Support-Zone zwischen 41,50 und 43,50 Euro zurückgesetzt. An dieser starken Unterstützung sei es dann am Freitag zu einem Rebound gekommen.Der Wert habe sich darauf wieder steil nach oben gekämpft. Dabei habe er die 50-Tage-Linie bei 45,96 Euro und das 78,6%-Fibonacci-Retracement bei rund 47 Euro durchbrochen. Am heutigen Handelstag habe das Papier sogar direkt an der Trendlinie bei 48,56 Euro eröffnet.Schaffe es nun der Kurs sich darüber zu halten, könnte das den entscheidenden Kaufimpuls geben, um den massiven Widerstand an der 50-Euro-Marke zu knacken. Nach dieser Hürde läge das Kursziel knapp über dem 52-Wochen-Hoch bei 55 Euro.Schließe die Daimler-Aktie heute über der Trendlinie, sei mit einer Fortsetzung der Aufwärtsbewegung zu rechnen. Auch auf lange Sicht sei "Der Aktionär" weiterhin bullish gestimmt.Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß §34b WpHG: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Daimler.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link