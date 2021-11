XETRA-Aktienkurs Daimler-Aktie:

Kurzprofil Daimler AG:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an. (16.11.2021/ac/a/d)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Daimler: Die Aktie baut Monatsgewinne aus - AktiennewsDie Aktie von Daimler (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) notiert am Dienstagvormittag 0,80% höher bei 89,51 Euro und hat den Abstand zum Allzeithoch, das im März 2015 bei 96,07 Euro erreicht wurde, auf weniger als 8% verringert, so die Experten von XTB.Der Kurs befinde sich mitten in einem neuen Aufwärtsimpuls und sei seit dem Korrektur-Tief (Juli) um mehr als 30% gestiegen. Die nächsten übergeordneten Ziele für die Käufer seien ein Test des Allzeithochs und ein Ausbruch darüber, um den langfristigen Trend zu bestätigen. Wichtige Unterstützungen seien an folgenden Marken zu finden: Monatstief (83,70 Euro), letztes Swing High (80,41 Euro), Fibo-Retracements ab 50% und das Juli-Tief (67,27 Euro). (News vom 16.11.2021)