Tradegate-Aktienkurs Daimler-Aktie:

75,22 EUR -0,46% (25.01.2018, 09:41)



ISIN Daimler-Aktie:

DE0007100000



WKN Daimler-Aktie:

710000



Eurex Optionskürzel Daimler-Aktienoption:

DAI



Ticker-Symbol Daimler-Aktie:

DAI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Daimler-Aktie:

DDAIF



Kurzprofil Daimler AG:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Die Firmengründer Gottlieb Daimler und Carl Benz haben mit der Erfindung des Automobils im Jahr 1886 Geschichte geschrieben. Als Pionier des Automobilbaus gestaltet die Daimler AG auch heute die Zukunft der Mobilität: Die Daimler AG setzt dabei auf innovative und grüne Technologien sowie auf sichere und hochwertige Fahrzeuge, die faszinieren und begeistern. Die Daimler AG investiert seit Jahren konsequent in die Entwicklung alternativer Antriebe mit dem Ziel, langfristig das emissionsfreie Fahren zu ermöglichen. Neben Hybridfahrzeugen bietet die Daimler AG dadurch die breiteste Palette an lokal emissionsfreien Elektrofahrzeugen mit Batterie und Brennstoffzelle. Denn die Daimler AG betrachtet es als Anspruch und Verpflichtung, ihrer Verantwortung für Gesellschaft und Umwelt gerecht zu werden.



Daimler vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten auf fünf Kontinenten. Zum heutigen Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Premium- Automobilmarke der Welt, die Marken smart, Freightliner, Western Star, BharatBenz, Fuso, Setra und Thomas Built Busses. (25.01.2018/ac/a/d)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von Analyst Dr. Norbert Kalliwoda von DR. KALLIWODA Research:Dr. Norbert Kalliwoda, Analyst von DR. KALLIWODA Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Autobauers Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF).Der Ausblick von Daimler für das weitere Jahr 2017 sei weiterhin stark und Kalliwoda gehe von einem starken Umsatzwachstum und einem gegenüber dem Vorjahr höheren EBIT aus. Die solide Produktlinie und fast 10 neue Modelle von Mercedes Benz Cars, die 2018 für den Roll-out bereit seien, seien Haupttreiber für das Wachstum im nächsten Jahr. China sei nach wie vor ein starkes Gebiet für den Konzern, in dem der Anteil der lokal entwickelten Fahrzeuge schrittweise steige.Die positive Entwicklung der Weltwirtschaft habe im dritten Quartal 2017 zu guten Ergebnissen des Daimler-Konzerns beigetragen und die besten Werte für Absatz, Umsatz und EBIT ermöglicht.Insgesamt habe Daimler im dritten Quartal 2017 im 3. Quartal 2017 einen starken Umsatz erzielt, wobei die Profitabilität aufgrund von Sondereinflüssen auf das EBIT der Sparte Mercedes-Benz unter den Erwartungen gelegen habe. Der Daimler-Konzern habe weltweit 824.100 Pkw und Nutzfahrzeuge abgesetzt und damit den Vorjahreswert um 9% übertroffen. Der Umsatz des Daimler-Konzerns habe im dritten Quartal mit 40,8 Mrd. Euro 6% mehr als im Vorjahreszeitraum erreicht. Das EBIT des Daimler-Konzerns habe im 3. Quartal 2017 mit 3.458 Mio. Euro deutlich unter dem Vorjahreswert von 4.037 Mio. Euro gelegen. Der Nettogewinn habe 2.268 Mio. Euro (Q3/2016: 2.726 Mio. Euro) erreicht.Daimler verfolge weiterhin eine dreispurige Antriebsstrategie mit Elektrofahrzeugen, Hybridmodellen und Verbrennungsmotoren. Die Gruppe verfolge eine ganzheitliche Strategie zur Elektrifizierung unter der neuen EQ-Technologie und Produktmarke. Darüber hinaus werde es ein komplettes Ökosystem geben, das die erforderliche Ladeinfrastruktur enthalte.Basierend auf seinem 12M EFV von 89 Euro pro Aktie behält er seine fundamentale Kaufempfehlung für die Daimler-Aktie bei, so Dr. Norbert Kalliwoda, Analyst von DR. KALLIWODA Research, in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 23.01.2018)Börsenplätze Daimler-Aktie:Xetra-Aktienkurs Daimler-Aktie:75,23 EUR -0,25% (25.01.2018, 09:26)