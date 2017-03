WKN Daimler-Aktie:

710000



Eurex Optionskürzel Daimler-Aktienoption:

DAI



Ticker-Symbol Daimler-Aktie:

DAI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Daimler-Aktie:

DDAIF



Kurzprofil Daimler AG:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Die Firmengründer Gottlieb Daimler und Carl Benz haben mit der Erfindung des Automobils im Jahr 1886 Geschichte geschrieben. Als Pionier des Automobilbaus gestaltet die Daimler AG auch heute die Zukunft der Mobilität: Die Daimler AG setzt dabei auf innovative und grüne Technologien sowie auf sichere und hochwertige Fahrzeuge, die faszinieren und begeistern. Die Daimler AG investiert seit Jahren konsequent in die Entwicklung alternativer Antriebe mit dem Ziel, langfristig das emissionsfreie Fahren zu ermöglichen. Neben Hybridfahrzeugen bietet die Daimler AG dadurch die breiteste Palette an lokal emissionsfreien Elektrofahrzeugen mit Batterie und Brennstoffzelle. Denn die Daimler AG betrachtet es als Anspruch und Verpflichtung, ihrer Verantwortung für Gesellschaft und Umwelt gerecht zu werden.



Daimler vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten auf fünf Kontinenten. Zum heutigen Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Premium- Automobilmarke der Welt, die Marken smart, Freightliner, Western Star, BharatBenz, Fuso, Setra und Thomas Built Busses. (20.03.2017/ac/a/d)

Münster (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von "Aktien-Global.de":Die Aktienexperten von "Aktien-Global.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Autokonzerns Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Der PKW-Absatz des Stuttgarter Autobauers habe im Februar überzeugt, der Daimler-Aktie habe das jedoch nur bedingt helfen können. Von Analystenseite kämen weiter skeptische Stimmen und es gebe mehrere Risikofaktoren. Hierzu würden v.a. das schwache LKW-Geschäft, die negative Entwicklung im Dieselsegment in Verbindungen mit den großen Herausforderungen der Elektromobilität und die nachlassende Dynamik am globalen Automobilmarkt gehören.Nach unten sollte die Daimler-Aktie allerdings durch die günstige Bewertung und die hohe Dividendenrendite - gemäß Konsens rund 5,1% für 2017 - mittlerweile recht gut abgesichert sein. Auch die hohe Skepsis sei unter Sentimentgesichtspunkten durchaus positiv zu werten. Sollte sich herausstellen, dass die Ängste übertrieben sind, würde das die Daimler-Aktie mit hoher Wahrscheinlichkeit wieder zum Outperformer machen, so die Aktienexperten von "Aktien-Global.de" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.03.2017)Börsenplätze Daimler-Aktie:71,16 EUR -0,18% (17.03.2017, 17:35)Tradegate-Aktienkurs Daimler-Aktie:71,194 EUR -0,29% (17.03.2017, 22:25)ISIN Daimler-Aktie:DE0007100000