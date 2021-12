Tradegate-Aktienkurs Daimler-Aktie:

75,58 EUR +1,82% (13.12.2021, 10:26)



XETRA-Aktienkurs Daimler-Aktie:

75,03 EUR +1,05% (13.12.2021, 10:11)



ISIN Daimler-Aktie:

DE0007100000



WKN Daimler-Aktie:

710000



Ticker-Symbol Daimler-Aktie:

DAI



NASDAQ OTC-Symbol Daimler-Aktie:

DDAIF



Kurzprofil Daimler AG:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an. (13.12.2021/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Analyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Autobauers Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF).Daimler habe planmäßig am 10.12. die Abspaltung eines Mehrheitsanteils (65,0%) der Daimler Truck Holding AG (umfasse das Lkw- und Busgeschäft zzgl. dazugehöriger Finanzdienstleistungsaktivitäten) an die Daimler-Aktionäre (Daimler-Aktionäre hätten für zwei Aktien der Daimler AG zusätzlich eine Aktie der Daimler Truck Holding AG erhalten; entspreche einer Sachdividende für die Daimler-Aktionäre) vollzogen. Der Eröffnungs- und Schlusskurs (Xetra-Handel, am 10.12.2021) der Daimler Truck Holding-Aktie habe 28,00 Euro bzw. 29,67 Euro betragen.Auf dieser Basis belaufe sich der Wert der bei Daimler verbliebenen 35%-igen Daimler Truck Holding-Beteiligung auf 8,06 bzw. 8,55 (zum Vergleich Buchwert per 30.09.2021: 10,07) Mrd. Euro. Daimler sei nun fokussierter aufgestellt (werde von den Investoren präferiert). Gleichzeitig sei der Konzern nun dem automobilen Strukturwandel aber auch stärker ausgesetzt, da sich dieser im Pkw- schneller als im Nfz-Geschäft vollziehe.Der Analyst erachte die Transaktion nach wie vor als strategisch sinnvoll. Allerdings seien die (Konjunktur-)Risiken durch die Virusvariante Omikron gestiegen. Wie in der Kommentierung vom 19.11.2021 angekündigt, passe er nun seine Prognosen an (u.a. EPS 2021e: 11,90 (alt: 11,52) Euro; EPS 2022e: 9,32 (alt: 11,20) Euro).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Daimler-Aktie: