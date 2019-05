Kursziel

Daimler-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 58,00 Hold Kepler Cheuvreux Michael Raab 23.05.2019 52,00 Neutral UBS Patrick Hummel 22.05.2019 73,00 Market-Perform Bernstein Research Robin Zhu 21.05.2019 65,00 Buy Oddo BHF François Maury 20.05.2019 65,00 Buy Bank of America Kai Müller 14.05.2019 45,00 Verkaufen DZ BANK Michael Punzet 30.04.2019 70,00 Buy Deutsche Bank Tim Rokossa 30.04.2019 57,00 Neutral Credit Suisse Daniel Schwarz 29.04.2019 62,00 Equal Weight Barclays Dorothee Cresswell 26.04.2019 69,00 Overweight J.P. Morgan Jose Asumendi 26.04.2019 58,00 Halten Independent Research Sven Diermeier 26.04.2019 58,00 Hold Warburg Research Marc-Rene Tonn 26.04.2019 52,50 Halten Nord LB Frank Schwope 26.04.2019

47,70 EUR +0,57% (27.05.2019)



DE0007100000



710000



DAI



DAI



DDAIF



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Die Firmengründer Gottlieb Daimler und Carl Benz haben mit der Erfindung des Automobils im Jahr 1886 Geschichte geschrieben. Als Pionier des Automobilbaus gestaltet die Daimler AG auch heute die Zukunft der Mobilität: Die Daimler AG setzt dabei auf innovative und grüne Technologien sowie auf sichere und hochwertige Fahrzeuge, die faszinieren und begeistern. Die Daimler AG investiert seit Jahren konsequent in die Entwicklung alternativer Antriebe mit dem Ziel, langfristig das emissionsfreie Fahren zu ermöglichen. Neben Hybridfahrzeugen bietet die Daimler AG dadurch die breiteste Palette an lokal emissionsfreien Elektrofahrzeugen mit Batterie und Brennstoffzelle. Denn die Daimler AG betrachtet es als Anspruch und Verpflichtung, ihrer Verantwortung für Gesellschaft und Umwelt gerecht zu werden.



Daimler vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten auf fünf Kontinenten. Zum heutigen Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Premium- Automobilmarke der Welt, die Marken smart, Freightliner, Western Star, BharatBenz, Fuso, Setra und Thomas Built Busses. (28.05.2019/ac/a/d)







Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Daimler-Aktie (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 73,00 oder 45,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Daimler-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Daimler AG hat am 26.04.2019 ihre Zahlen für das erste Quartal 2019 veröffentlicht. Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 26. April zu entnehmen ist, seien die Erlöse leicht von 39,8 auf 39,7 Milliarden Euro zurückgegangen. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern sei wie von Experten erwartet um 16 Prozent auf 2,8 Milliarden Euro abgerutscht. Darin sei aber sogar noch ein Sonderertrag von rund 718 Millionen Euro enthalten gewesen, weil der Konzern Anteile am neu gegründeten Carsharing-Gemeinschaftsunternehmen mit BMW neu bewertet habe. Unter dem Strich sei der auf die Aktionäre entfallende Gewinn um 8 Prozent auf 2,1 Milliarden Euro gesunken. Daimler habe nur rund halb so viele Steuern wie vor einem Jahr gezahlt. Die Zahlen hätten nicht überzeugt.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Daimler-Aktie anbetrifft, hat der Aktienanalyst von Bernstein Research, Robin Zhu, in einer Analyse vom 21.05.2019 das höchste Kursziel veranschlagt. Er hat die "market-perform"-Empfehlung mit einem Kursziel von 73,00 Euro nach jüngsten Daten zu Erstabschlüssen von Autoversicherungen in China bestätigt. Diese Daten hätten recht präzise auf die Autoverkäufe im Reich der Mitte schließen lassen, so der Analyst. Während sich der Markt für Premium-Fahrzeuge weiter überdurchschnittlich entwickle, seien die Trends für den Massenmarkt wesentlich schwächer. Insgesamt bleibe der europäische Autosektor unter Druck.Die niedrigste Kursprognose für die Daimler-Aktie kommt von der DZ BANK. Michael Punzet, Aktienanalyst der DZ BANK, hat in einer Analyse vom 30.04.2019 sein Kursziel von 43,00 auf 45,00 Euro erhöht und sein "verkaufen"-Votum bestätigt. Nach einem schwachen Auftaktquartal halte er die Ambitionen des Automobilkonzerns für sehr ambitioniert. Er rechne mit einer Gewinnwarnung im weiteren Jahresverlauf. Dem höheren fairen Wert liege derweil eine Anpassung der Bewertung zugrunde.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Daimler-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Daimler-Aktie auf einen Blick:Börsenplätze Daimler-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Daimler-Aktie:48,07 EUR +0,37% (28.05.2019, 08:16)