Kurzprofil Daimler AG:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an. (23.07.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Autobauers Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Der Stuttgarter Autokonzern ziehe das Tempo an. Vorstand Ola Källenius habe bei einem Investorentag am Donnerstag für seine Stammmarke Mercedes-Benz den baldigen Abschied vom Verbrennungsmotor angekündigt. 2025 wolle der Premium-Autobauer rund die Hälfte der Neuverkäufe mit vollelektrischen oder Plug-in-Autos erzielen - das seien doppelt so viel wie bisher geplant. 2030 wolle Daimler vollelektrisch unterwegs sein.Eine Kehrtwende habe es auch in puncto Batteriezellen gegeben. Daimler wolle in Zukunft mit Partnern auch selbstständig Batteriezellen - also sozusagen das Herzstück von Batterien - bauen. Eigentlich habe Källenius hier Geld sparen und auf Zulieferer setzen wollen. Zuletzt hätten aber Berichte über eine ungenügende Qualität von gelieferten Zellen von Farasis die Runde gemacht. Zu den Gigafabriken habe Daimler-Chef Källenius aber noch viele Fragen offen gelassen.Was die Batteriefabriken betreffe, habe Daimler bislang nur mitgeteilt, dass vier der acht Fabriken in Europa stehen sollten, drei in Asien, hinzu komme eine in den USA. Wo die Fabriken jeweils genau gebaut werden sollten und mit welchen Partnern man hier zusammenarbeiten wolle, müsse sich ebenfalls noch zeigen. Die Zellfabriken sollten in jedem Fall das bereits geplante Netz an neun Fabriken ergänzen, die Batteriesysteme aus den Zellpaketen zusammensetzen würden.Daimler ziehe das Tempo in Sachen Elektromobilität an. Vor allem das Update in Sachen Batteriezellen stimme positiv. Jetzt gelte es, die Software-Sparte zu stärken. Auch hier erwarte "Der Aktionär" bald weitere Neuigkeiten von Daimler.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link