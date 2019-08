L&S-Aktienkurs Dätwyler-Aktie:

132,00 EUR +2,17% (05.08.2019)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Dätwyler-Aktie:

148,80 CHF +0,81% (14.08.2019, 10:15)



ISIN Dätwyler-Aktie:

CH0030486770



WKN Dätwyler-Aktie:

A0MVC2



Ticker-Symbol Dätwyler-Aktie:

31D1



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Dätwyler-Aktie:

DAE



Kurzprofil Dätwyler Holding AG:



Die Dätwyler Holding AG (ISIN: CH0030486770, WKN: A0MVC2, Ticker-Symbol: 31D1, SIX Symbol: DAE) ist ein global tätiger industrieller Zulieferer und Distributor technischer und elektronischer Komponenten. Die Geschäftsaktivitäten des Konzerns sind in Technische Komponenten und Sealing Solutions gegliedert. Die Dätwyler Gruppe ist mit mehr als 50 operativen Gesellschaften in über 100 Ländern international aktiv. Der Konzern hat seinen Hauptsitz in Altdorf, Schweiz. (14.08.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Dätwyler-Aktienanalyse von Aktienanalyst Michal Lichvar von Vontobel Research:Michal Lichvar, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Aktie der Dätwyler Holding AG (ISIN: CH0030486770, WKN: A0MVC2, Ticker-Symbol: 31D1, SIX Symbol: DAE), senkt aber sein Kursziel.Das Modell des Analysten habe bisher ein besseres H2/2019 beinhaltet, das er inzwischen jedoch nach unten habe korrigieren müssen. So senke er vor allem seine Umsatzprognose für TechCo sowie einige Schätzwerte für Sealing Solutions, dies mit Blick auf die anhaltende Schwäche im Automobilsektor und den leicht stockenden Anlauf im Gesundheitsbereich. Die EBIT-Marge für TechCo habe aufgrund des langsameren Turnarounds und des Umsatzrückgangs im Automobilbereich gesenkt werden müssen. Die höheren Anlaufkosten habe der Analyst hingegen vorausgesehen.Insgesamt würden die Korrekturen zu einer Senkung der EPS-Prognose im mittleren einstelligen Bereich führen. Das DCF-Modell ergebe ein Kursziel von CHF 182, hinzu kämen 50% des Nettoeffekts infolge einer potenziellen Neuausrichtung in Höhe von CHF 3 je Aktie.Michal Lichvar, Aktienanalyst von Vontobel Research, senkt sein Kursziel von CHF 193,00 auf CHF 185,00, bestätigt jedoch sein "buy"-Rating. (Analyse vom 14.08.2019)Börsenplätze Dätwyler-Aktie: