Hannover (www.aktiencheck.de) - Der dänische Bankenmarkt ist in einer soliden Verfassung und profitiert vom konstruktiven Konjunkturumfeld und der guten Asset-Qualität, so die Analysten der NordLB.



Die robuste Kapitalisierung, ausreichende Liquiditätspuffer sowie eine stabile Profitabilität dürften dazu beitragen, dass sich dänischen Institute auch in schwierigerem Fahrwasser behaupten würden. Der Zugang dänischer Banken zum Kapitalmarkt sei sehr gut. Mit der hohen Abhängigkeit vom der Kapitalmarktrefinanzierung seien dänische Banken jedoch stark vom Marktsentiment abhängig, was vor allem hinsichtlich des regulatorisch geforderten Aufbau der MREL-Quoten ein gewisses Risiko darstelle. Für Covered Bonds gelte dies bei weitem weniger, da sich diese Asset Kategorie durch eine große und stabile Investorenbasis auszeichne, die für Non-preferred Seniors so nicht existiere. (Ausgabe Januar 2019) (07.01.2019/ac/a/m)

