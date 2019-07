Der Mutterkonzern Deutsche Bank, der ebenfalls Quartalsergebnisse vorgelegt habe, habe unter den Kosten des angekündigten Radikalumbaus gelitten. Die nach wie vor größte deutsche Geschäftsbank habe im zweiten Quartal einen Verlust nach Steuern von 3,1 Milliarden Euro verbucht. Bei Bekanntgabe der Sanierungspläne Anfang Juli habe die Bank noch ein Minus von 2,8 Milliarden Euro angekündigt. Allerdings habe das Institut mit 3,4 Milliarden Euro nun einen größeren Anteil der Umbaukosten bereits im zweiten Quartal verbucht. Das strauchelnde Institut wolle ganze Geschäftsbereiche schrumpfen oder schließen sowie 18.000 Stellen abbauen.



Wien (www.aktiencheck.de) - DWS kommt beim Sparen voran - AktiennewsWährend die Konzernmutter Deutsche Bank einen umfassenden Umbau einleitet, erreicht die Fondstochter ruhigeres Fahrwasser, so die Experten von "FONDS professionell".Nach herben Mittelabflüssen im Vorjahr würden Anleger dem Haus wieder Geld anvertrauen. Die Ausgaben würden sich zunehmend im Zaum halten und der Gewinn steige.Die DWS (ISIN: DE000DWS1007, WKN: DWS100, Ticker-Symbol: DWS) habe fürs zweite Quartal einen Gewinnsprung gemeldet. Das bereinigte Vorsteuerergebnis sei gegenüber den ersten drei Monaten 2019 um 21 Prozent auf 185 Millionen Euro geklettert. Nachdem im Vorjahr Anleger zweistellige Milliardenbeträge abgezogen hätten, würden die Frankfurter nunmehr anhaltende Nettomittelzuflüsse verzeichnen. Allein im zweiten Quartal habe die DWS 4,2 Milliarden Euro eingesammelt.Damit verfestige sich die Aufwärtstrend des einst gebeutelten Hauses. Das verwaltete Vermögen sei per Ende Juni auf 719 Milliarden Euro geklettert. Ein Jahr zuvor habe sich das Volumen auf 687 Milliarden Euro beziffert. Im Halbjahresvergleich seien die Erträge leicht um ein Prozent auf 1,14 Milliarden Euro geklettert. Für das erste Halbjahr sei ein Reingewinn von 214 Millionen Euro geblieben - 13 Prozent mehr als in den ersten sechs Monaten von 2018.Gesamtjahresziele in ReichweiteDank des Sparkurses seien die bereinigten Kosten um fünf Prozent auf 804 Millionen Euro gesunken. Das Aufwand-Ertrags-Verhältnis (Cost-Income-Ratio) habe sich um 2,1 Prozentpunkte auf 73,3 Prozent verbessert. "Wir sind weiterhin auf Kurs, die für 2019 angestrebte bereinigte Aufwand-Ertrags-Relation von etwa 70 Prozent sowie unser mittelfristiges Sparziel bereits dieses Jahr zu erreichen", zeige sich Finanzchefin Claire Peel optimistisch.Mutter ringe mit GroßumbauKosteneinsparungen würden zu den Zielen zählen, mit denen die DWS beim Börsengang vor mehr als einem Jahr Anteilseigner habe locken wollen. Im Sommer 2018 habe der damalige DWS-Chef Nicolas Moreau angesichts anhaltender Mittelabzüge die ausgerufenen Absatzziele allerdings kippen müssen. Moreau sei im Oktober von Wöhrmann abgelöst worden. Dieser richte seither das Haus neu aus - und habe bereits zahlreiche Führungspositionen neu besetzt.