Börsenplätze DWS-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs DWS-Aktie:

38,90 EUR -0,21% (05.07.2021, 10:34)



XETRA-Aktienkurs DWS-Aktie:

38,88 EUR 0,00% (05.07.2021, 10:25)



ISIN DWS-Aktie:

DE000DWS1007



WKN DWS-Aktie:

DWS100



Ticker-Symbol DWS-Aktie:

DWS



Kurzprofil DWS Group GmbH & Co. KGaA:



Die DWS Group (ISIN: DE000DWS1007, WKN: DWS100, Ticker-Symbol: DWS) ist einer der weltweit führenden Vermögensverwalter mit einem verwalteten Vermögen von 793 Mrd. Euro (Stand: 31. Dezember 2020). Sie blickt auf über 60 Jahre Erfahrung zurück und genießt in Deutschland und Europa einen Ruf für exzellente Leistungen. Mittlerweile vertrauen Kunden weltweit der DWS als Anbieter für integrierte Anlagelösungen. Der Vermögensverwalter wird über das gesamte Spektrum der Anlagedisziplinen hinweg als Quelle für Stabilität und Innovationen geschätzt.



Die DWS bietet Privatpersonen und Institutionen Zugang zu leistungsstarken Anlagekompetenzen in allen wichtigen Anlagekategorien sowie Lösungen, die sich an Wachstumstrends orientieren. Die vielfältige Expertise als Vermögensverwalter im Active-, Passive- und Alternatives-Geschäft sowie der starke Fokus auf Umwelt-, soziale und Governance-Faktoren ergänzen einander bei der Entwicklung gezielter Lösungskonzepte für Kunden. Das fundierte Know-how der Ökonomen, Research-Analysten und Anlageprofis werden im globalen CIO View zusammengefasst, der dem strategischen Anlageansatz als Leitlinie dient.



Die DWS möchte die Zukunft des Investierens gestalten. Dank ihrer rund 3.500 Mitarbeiter an Standorten in der ganzen Welt ist die DWS Group dabei lokal präsent und bildet gleichzeitig ein globales Team. (05.07.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - DWS-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Vermögensverwalters DWS Group GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE000DWS1007, WKN: DWS100, Ticker-Symbol: DWS) unter die Lupe.Die DWS Group bleibe ein Garant für konservativ orientierte Anleger. Erst Mitte Juni seien 1,81 Euro an die Aktionäre ausgeschüttet worden, eine attraktive Dividendenrendite jenseits von vier Prozent. Ganz aufgeholt habe der Kurs den Abschlag indes noch nicht. Die Aussichten gerade für die kommenden Monate seien aber positiv. Davon sei auch die Mehrheit der Experten überzeugt.Einen Schub für die Gebühren der DWS für aktive Aktienprodukte im zweiten Quartal 2021 würden die Analysten von Metzler in Aussicht stellen. Denn aktive Aktienprodukte hätten vergangenes Jahr einen Anteil von 31 Prozent an den Managementgebühren des Vermögensverwalters ausgemacht. Für diese Produkte habe die DWS zum Ende des Q1 einen Anstieg des verwalteten Vermögens um acht Prozent im Vergleich zu 2020 präsentiert, der hauptsächlich auf eine Veränderung der Marktwerte zurückzuführen sei.Damit sei die gestiegene Vermögensbasis nur teilweise in Q1 bereits abgebildet worden. Nach Ansicht der Metzler-Analysten seien das nun gute Voraussetzungen für die Zahlen zum abgelaufenen Quartal. Denn von April bis Juni seien die weltweiten Aktienmärkte weiter kräftig gestiegen. Generell sei DWS aufgrund einer breiten Produktpalette, der schieren Größe, der historischen Outperformance-Quoten und ihrer Beziehungen zu deutschen Lebensversicherern gut aufgestellt, so die Experten.Nicht nur das Bankhaus Metzler sei von dem Titel überzeugt: Von 24 Analysten, die laut Bloomberg die Aktie covern würden, würden jetzt 20 zum Kauf raten. Weitere vier würden dabeibleiben und niemand würde nun nur ein Stück aus der Hand geben. Im Schnitt würden noch rund zehn Prozent Potenzial bis zum 12-Monats-Ziel der Experten von 42,37 Euro verbleiben. Das liege allerdings nur knapp über dem erst im Juni markierten Allzeithoch von 41,48 Euro.Anleger nutzen den Rücksetzer nach der Dividendenzahlung zum Einstieg, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". Auch im kommenden Jahr dürfte die Ausschüttung attraktiv bleiben. Bis dahin würden weitere Kursgewinne vor allem durch die Fantasie von Übernahmen und einem anziehenden Geschäft winken. Der Stopp verbleibe bei 30,00 Euro. (Analyse vom 05.07.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link