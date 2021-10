Tradegate-Aktienkurs DWS-Aktie:

36,66 EUR +0,55% (15.10.2021, 12:57)



XETRA-Aktienkurs DWS-Aktie:

36,66 EUR +0,66% (15.10.2021, 12:39)



ISIN DWS-Aktie:

DE000DWS1007



WKN DWS-Aktie:

DWS100



Ticker-Symbol DWS-Aktie:

DWS



Kurzprofil DWS Group GmbH & Co. KGaA:



Die DWS Group (ISIN: DE000DWS1007, WKN: DWS100, Ticker-Symbol: DWS) ist einer der weltweit führenden Vermögensverwalter mit einem verwalteten Vermögen von 793 Mrd. Euro (Stand: 31. Dezember 2020). Sie blickt auf über 60 Jahre Erfahrung zurück und genießt in Deutschland und Europa einen Ruf für exzellente Leistungen. Mittlerweile vertrauen Kunden weltweit der DWS als Anbieter für integrierte Anlagelösungen. Der Vermögensverwalter wird über das gesamte Spektrum der Anlagedisziplinen hinweg als Quelle für Stabilität und Innovationen geschätzt.



Die DWS bietet Privatpersonen und Institutionen Zugang zu leistungsstarken Anlagekompetenzen in allen wichtigen Anlagekategorien sowie Lösungen, die sich an Wachstumstrends orientieren. Die vielfältige Expertise als Vermögensverwalter im Active-, Passive- und Alternatives-Geschäft sowie der starke Fokus auf Umwelt-, soziale und Governance-Faktoren ergänzen einander bei der Entwicklung gezielter Lösungskonzepte für Kunden. Das fundierte Know-how der Ökonomen, Research-Analysten und Anlageprofis werden im globalen CIO View zusammengefasst, der dem strategischen Anlageansatz als Leitlinie dient.



Die DWS möchte die Zukunft des Investierens gestalten. Dank ihrer rund 3.500 Mitarbeiter an Standorten in der ganzen Welt ist die DWS Group dabei lokal präsent und bildet gleichzeitig ein globales Team. (15.10.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - DWS-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Vermögensverwalters DWS Group GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE000DWS1007, WKN: DWS100, Ticker-Symbol: DWS) unter die Lupe.Keine News zu den Greenwashing-Vorwürfen gebe es bei der DWS. Der große Einbruch bei den Neugeldern sei jüngsten Zahlen zufolge aber auch nicht erfolgt. Fundamental sei die Aktie nach wie vor attraktiv, nur die Impulse würden fehlen.Die Peers der DWS Group hätten zuletzt im Schnitt vom Börsenumfeld profitieren können. Der Vermögensverwalter selbst stehe noch immer unter dem Schock der Manipulationsvorwürfe beim Ausweis nachhaltiger Anlagen. Manche Experten hätten aber bereits die Sorgen vor höheren Schäden für das Geschäft der DWS gedämpft. Die Analysten der Citigroup würden sich dem nun anschließen.Bei den nachhaltigen Anlagen (ESG) verliere der Vermögensverwalter zwar Anteile, aber nicht so stark wie befürchtet. Das berichte das Nachrichtenportal "Dow Jones". Die Analyse der Citi-Experten zeige, dass der Konzern neben Amundi und Schroders weiterhin die höchsten Zuflüsse bei ESG-relevanten Assets verbuche. Die September-Zahlen zu dieser Thematik seien in Ordnung gewesen, allerdings nicht so gut wie beim Wettbewerber Amundi. Die Analysten würden die tatsächlichen Auswirkungen auf das Geschäft deutlich geringer als das bewerten, was bei den Papieren durch den Kursrutsch eingepreist worden sei.Die DWS biete eine Dividendenrendite von sechs Prozent für 2021 und sei nicht zu teuer. Ein Chartausbruch über die 200-Tage-Linie bei 37,28 Euro dürfte aber nur bei positiven Quartalszahlen erfolgen. Trader können darauf setzen und steigen ein, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". Wer nicht investiert sei, sollte eine Verbesserung des Chartbildes abwarten. Der Stopp verbleibe bei 30,00 Euro. (Analyse vom 15.10.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze DWS-Aktie: