Tradegate-Aktienkurs DWS-Aktie:

36,87 EUR -2,15% (15.03.2021, 14:37)



ISIN DWS-Aktie:

DE000DWS1007



WKN DWS-Aktie:

DWS100



Ticker-Symbol DWS-Aktie:

DWS



Kurzprofil DWS Group:



Die DWS Group (ISIN: DE000DWS1007, WKN: DWS100, Ticker-Symbol Deutschland: DWS) ist einer der weltweit führenden Vermögensverwalter mit einem verwalteten Vermögen von 793 Milliarden Euro (Stand: 31. Dezember 2020). Sie blickt auf mehr als 60 Jahre Erfahrung zurück und ist in Deutschland, Europa, Amerika und Asien für ihre exzellenten Leistungen bekannt. Weltweit vertrauen Kunden der DWS als Anbieter für integrierte Anlagelösungen. Sie wird über das gesamte Spektrum der Anlagedisziplinen hinweg als Quelle für Stabilität und Innovationen geschätzt.



Die DWS bietet Privatpersonen und Institutionen Zugang zu ihren leistungsfähigen Anlagekompetenzen in allen wichtigen Anlagekategorien sowie Lösungen, die sich an Wachstumstrends orientieren. Unsere umfassende Expertise als Vermögensverwalter im Active-, Passive- und Alternatives-Geschäft sowie unser starker Fokus auf die Nachhaltigkeitsaspekte Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung ergänzen einander bei der Entwicklung gezielter Lösungskonzepte für unsere Kunden. Das fundierte Know-how unserer Ökonomen, Research-Analysten und Anlageprofis wird im globalen CIO View zusammengefasst, der unserem Anlageansatz als strategische Leitlinie dient.



Die DWS möchte die Zukunft des Investierens gestalten. Dank unserer rund 3.500 Mitarbeiter an Standorten in der ganzen Welt sind wir dabei lokal präsent und bilden gleichzeitig ein globales Team. Wir sind Anleger - mit dem Auftrag, die beste Basis für die Zukunft unserer Kunden zu schaffen. (15.03.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - DWS-Aktienanalyse von Jan Lennertz von Independent Research:Jan Lennertz, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der DWS Group (ISIN: DE000DWS1007, WKN: DWS100, Ticker-Symbol: DWS).Im Rahmen der Veröffentlichung des Geschäftsberichts für 2020 habe DWS die vorläufigen Zahlen vom 04.02.2021 bestätigt. Diese hätten ergebnisseitig deutlich besser als erwartet gelegen. Weiterhin habe DWS die Guidance für 2021 bekannt gegeben sowie einen Strategieplan bis 2024 präsentiert. Beide seien in den Augen des Analysten realistisch. DWS erwarte wie bereits im Vorjahr ein schwieriges Ertragsumfeld, gehe jedoch trotzdem von einem leichten Anstieg der bereinigten Erträge in 2021 aus. Aufgrund der aktuell erneut ansteigenden Infektionszahlen und der stockenden Fortschritte bei den Impfprogrammen (primär in Kontinentaleuropa) rechne Lennertz zumindest bis ins Q3/2021 mit einer weiterhin erhöhten Volatilität der weltweiten Finanzmärkte, gehe jedoch davon aus, dass sich die Handelsvolumina bereits jetzt normalisieren würden. Dies dürfte seines Erachtens einen eher negativen Effekt auf die Höhe der Nettomittelzuflüsse haben. Aus diesem Grund sehe der Analyst ein Ertragswachstum lediglich über die Ausweitung der weltweiten Geschäfte möglich, was Ziel des Strategieplans bis 2024 sei. Lennertz passe seine Erwartungen (u.a. EPS 2021e: 2,97 (alt: 3,02) Euro; DPS 2021e: unverändert 2,03 Euro; EPS 2022e: 3,14 (alt: 3,19) Euro; DPS 2022e: unverändert 2,15 Euro) teilweise an.Jan Lennertz, Aktienanalyst von Independent Research, bewertet die DWS-Aktie weiterhin mit dem Rating "kaufen". Das Kursziel laute unverändert 42,00 Euro. (Analyse vom 15.03.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs DWS-Aktie:36,745 EUR -2,01% (15.03.2021, 14:18)