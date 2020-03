Tradegate-Aktienkurs DWS-Aktie:

23,03 EUR +3,39% (25.03.2020, 10:57)



ISIN DWS-Aktie:

DE000DWS1007



WKN DWS-Aktie:

DWS100



Ticker-Symbol DWS-Aktie:

DWS



Kurzprofil DWS Group:



Die DWS Group (ISIN: DE000DWS1007, WKN: DWS100, Ticker-Symbol: DWS) ist einer der weltweit führenden Vermögensverwalter mit einem verwalteten Vermögen von 767 Mrd. Euro (Stand: 31. Dezember 2019). Sie blickt auf über 60 Jahre Erfahrung zurück und genießt in Deutschland und Europa einen Ruf für exzellente Leistungen. Mittlerweile vertrauen Kunden weltweit der DWS als Anbieter für integrierte Anlagelösungen. Der Vermögensverwalter wird über das gesamte Spektrum der Anlagedisziplinen hinweg als Quelle für Stabilität und Innovationen geschätzt.



Die DWS bietet Privatpersonen und Institutionen Zugang zu leistungsstarken Anlagekompetenzen in allen wichtigen Anlagekategorien sowie Lösungen, die sich an Wachstumstrends orientieren. Die vielfältige Expertise als Vermögensverwalter im Active-, Passive- und Alternatives-Geschäft sowie der starke Fokus auf Umwelt-, soziale und Governance-Faktoren ergänzen einander bei der Entwicklung gezielter Lösungskonzepte für Kunden. Das fundierte Know-how der Ökonomen, Research-Analysten und Anlageprofis werden im globalen CIO View zusammengefasst, der dem strategischen Anlageansatz als Leitlinie dient.



Die DWS möchte die Zukunft des Investierens gestalten. Dank ihrer rund 3.600 Mitarbeiter an Standorten in der ganzen Welt ist die DWS Group dabei lokal präsent und bildet gleichzeitig ein globales Team. (25.03.2020/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - DWS-Aktienanalyse von Jan Lennertz von Independent Research:Jan Lennertz, Aktienanalyst von Independent Research, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der DWS Group (ISIN: DE000DWS1007, WKN: DWS100, Ticker-Symbol: DWS) von "halten" auf "kaufen" hoch.Die Zahlen des Q4/2019 (testiert) hätten den zuvor bekannt gegebenen Eckdaten entsprochen und leicht über den Analystenerwartungen gelegen. Auf Segmentebene habe sich eine deutliche Verbesserung der Nettomittelzuflüsse in allen Bereichen gezeigt. Der Dividendenvorschlag habe bei 1,67 (Vj.: 1,37) Euro/Aktie und somit leicht unter der Analystenerwartung von 1,72 Euro gelegen. Im Ausblick habe die DWS bestätigt, die Ziele bis 2021 weitere Kosteneinsparungen von rund 150 Mio. Euro zu erreichen, die Nettomittelzuflüsse weiterhin zwischen 3% und 5% p.a. zu steigern, die Aufwands-Ertragsquote auf unter 65% zu reduzieren sowie am Ziel einer Dividendenausschüttungsquote von 65% bis 75% festzuhalten.Nach Meinung von Lennertz würden die guten Ergebnisse des Q4 sowie des Geschäftsjahres 2019 zeigen, dass DWS sich erfolgreich auf die Niedrigzinsphase, sowie die verstärkte Inanspruchnahme von passiv gemanagten Anlageklassen durch Kunden eingestellt habe. Er merke aber an, dass aus seiner Sicht die gesteckten Ziele aufgrund der aktuellen Marktentwicklungen im Jahr 2020 deutlich schwerer zu erreichen sein würden. Der Analyst reduziere seine Prognosen (u.a. EPS 2020e: 2,70 (alt: 2,90) Euro; 2021e: 2,90 (alt: 3,10) Euro).Aufgrund des Kurspotenzials von über 15% stuft Jan Lennertz, Aktienanalyst von Independent Research, die DWS-Aktie von "halten" auf "kaufen" herauf. Das Kursziel werde von 39,00 Euro auf 27,00 Euro gesenkt. (Analyse vom 25.03.2020)