Börsenplätze DWS-Aktie:



XETRA-Aktienkurs DWS-Aktie:

28,175 EUR +7,54% (29.04.2020, 11:27)



Tradegate-Aktienkurs DWS-Aktie:

27,86 EUR +7,98% (29.04.2020, 11:50)



ISIN DWS-Aktie:

DE000DWS1007



WKN DWS-Aktie:

DWS100



Ticker-Symbol DWS-Aktie:

DWS



Kurzprofil DWS Group:



Die DWS Group (ISIN: DE000DWS1007, WKN: DWS100, Ticker-Symbol: DWS) ist einer der weltweit führenden Vermögensverwalter mit einem verwalteten Vermögen von 767 Mrd. Euro (Stand: 31. Dezember 2019). Sie blickt auf über 60 Jahre Erfahrung zurück und genießt in Deutschland und Europa einen Ruf für exzellente Leistungen. Mittlerweile vertrauen Kunden weltweit der DWS als Anbieter für integrierte Anlagelösungen. Der Vermögensverwalter wird über das gesamte Spektrum der Anlagedisziplinen hinweg als Quelle für Stabilität und Innovationen geschätzt.



Die DWS bietet Privatpersonen und Institutionen Zugang zu leistungsstarken Anlagekompetenzen in allen wichtigen Anlagekategorien sowie Lösungen, die sich an Wachstumstrends orientieren. Die vielfältige Expertise als Vermögensverwalter im Active-, Passive- und Alternatives-Geschäft sowie der starke Fokus auf Umwelt-, soziale und Governance-Faktoren ergänzen einander bei der Entwicklung gezielter Lösungskonzepte für Kunden. Das fundierte Know-how der Ökonomen, Research-Analysten und Anlageprofis werden im globalen CIO View zusammengefasst, der dem strategischen Anlageansatz als Leitlinie dient.



Die DWS möchte die Zukunft des Investierens gestalten. Dank ihrer rund 3.600 Mitarbeiter an Standorten in der ganzen Welt ist die DWS Group dabei lokal präsent und bildet gleichzeitig ein globales Team. (29.04.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - DWS-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der DWS Group (ISIN: DE000DWS1007, WKN: DWS100, Ticker-Symbol: DWS) unter die Lupe."Der Aktionär" habe die Aktie der DWS Group als Outperformer für 2020 empfohlen. Nach einer positiven Kursentwicklung in den ersten Wochen des neuen Jahres habe das Coronavirus alles zunichte gemacht. Nun habe die Fonds-Tochter der Deutschen Bank ihre Zahlen zum ersten Quartal veröffentlicht.DWS-Kunden hätten wegen des Einbruchs an den Finanzmärkten im ersten Quartal Milliarden abgezogen. Das verwaltete Vermögen sei daher von 767 Milliarden auf 700 Milliarden Euro zurückgegangen. Das sei etwas mehr gewesen als erwartet. Jedoch sei das Nettomittelaufkommen nur um 2,5 Milliarden Euro gesunken, statt prognostizierter 6,4 Milliarden Euro.Die Erträge seien im Quartalsvergleich um 24 Prozent auf 524 Millionen Euro gefallen. Im Vergleich zum Vorjahresquartal habe der Rückgang zwei Prozent betragen. Der Vorsteuergewinn sei auf 179 Millionen Euro gefallen - 33 Prozent weniger als im vierten Quartal, aber 17 Prozent mehr als im ersten Quartal 2019. Analysten hätten zudem nur mit 166 Millionen Euro gerechnet.Unter der Annahme, dass sich die Märkte in der zweiten Jahreshälfte beruhigen würden, sehe sich die DWS auch bei den Kosten auf Kurs. Das Ziel einer Aufwands-Ertrags-Quote von unter 65 Prozent solle bis Ende 2021 erreicht werden. Von 61,3 Prozent sei die Quote auf 65,8 Prozent jetzt gestiegen.Die DWS Group habe wie die meisten Firmen einen verhaltenen Ausblick gegeben. Doch die Märkte würden die Zukunft vorwegnehmen. Würden die Lockerungen in den meisten Industrieländern weiter gehen, könnten sich die Finanzmärkte in der zweiten Jahreshälfte normalisieren. Das wäre die Stunde der DWS. Das Management habe zudem bestätigt, dass man an der Dividende für 2019 festhalten wolle. Bei einer geplanten Ausschüttung von 1,67 Euro wären das bei aktuellen Kursen etwas mehr als sechs Prozent Rendite. (Analyse vom 29.04.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link