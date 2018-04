Börsenplätze DWS-Aktie:



XETRA-Aktienkurs DWS-Aktie:

31,005 EUR +0,08% (13.04.2018, 09:31)



Tradegate-Aktienkurs DWS-Aktie:

30,95 EUR +0,01% (13.04.2018, 09:30)



ISIN DWS-Aktie:

DE000DWS1007



WKN DWS-Aktie:

DWS100



Ticker-Symbol DWS-Aktie:

DWS



Kurzprofil DWS Group GmbH & Co. KGaA:



Die DWS Group GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE000DWS1007, WKN: DWS100, Ticker-Symbol: DWS) gehört mit 700 Mrd. Euro verwaltetem Vermögen (Stand: 31. Dezember 2017) zu den weltweit größten Vermögensverwaltern. Die Deutsche Asset Management bietet Privatanlegern und Institutionen eine breite Palette an traditionellen und alternativen Investmentlösungen über alle Anlageklassen. Mit dem Börsengang 2018 wird die Vermögenssparte der Deutschen Bank als eigenes Unternehmen gelistet. (13.04.2018/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - DWS-Aktie ist einen Blick wert - AktienanalyseDie Deutsche Bank hat ein Etappenziel auf ihrem Sanierungskurs erreicht: Die Fondstochter DWS (ISIN: DE000DWS1007, WKN: DWS100, Ticker-Symbol: DWS) startete am 22. März in turbulentem Umfeld an der Frankfurter Börse, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Der erste Kurs der DWS-Aktie habe mit 32,55 Euro minimal über dem Ausgabepreis von 32,50 Euro gelegen. Anschließend sei es in der Spitze bis auf 33,08 Euro nach oben gegangen. "Jetzt stehen wir im Rampenlicht", habe DWS-Chef Nicolas Moreau auf dem Frankfurter Parkett gesagt. Im harten Wettbewerb mit der Konkurrenz verspreche er sich einen Schub für den Vermögensverwalter. So wolle die DWS zusammen mit einem neuen Partner im Wachstumsmarkt Asien angreifen: Der größte japanische Lebensversicherer Nippon Life sei als Ankerinvestor mit fünf Prozent bei der Gesellschaft eingestiegen.Der Börsengang sei jedoch nur gelungen, weil die Deutsche Bank schon im Vorfeld Abstriche habe machen müssen: Statt 25 Prozent habe das Geldinstitut lediglich 22,25 Prozent bei Investoren untergebracht. Zudem sei die Ausgabe der Papiere nur knapp in der Mitte der von 30 bis 36 Euro reichenden Preisspanne erfolgt. Die Folge: Statt der ursprünglich erhofften zwei Mrd. Euro habe der DWS-Börsengang nur 1,4 Mrd. Euro in die Kassen der Deutschen Bank gespült.Inzwischen sei auch an der Börse Ernüchterung eingekehrt. Die Aktie sei zwischenzeitlich unter die Marke von 30 Euro gefallen. Doch nach dem Rücksetzer seien die Anteilscheine wieder einen Blick wert. Denn im Vergleich zu den börsennotierten Wettbewerbern sei die Bewertung günstig. Während die DWS-Aktie auf ein 2019er-KGV von knapp zehn komme, würden die Papiere von Amundi und Blackrock mit 12,4 bzw. 16,7 deutlich höhere Werte aufweisen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link