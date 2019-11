Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze DWS-Aktie:



XETRA-Aktienkurs DWS-Aktie:

31,04 EUR +6,14% (14.11.2019, 16:09)



Tradegate-Aktienkurs DWS-Aktie:

31,20 EUR +6,25% (14.11.2019, 15:26)



ISIN DWS-Aktie:

DE000DWS1007



WKN DWS-Aktie:

DWS100



Ticker-Symbol DWS-Aktie:

DWS



Kurzprofil DWS Group:



Die DWS Group (ISIN: DE000DWS1007, WKN: DWS100, Ticker-Symbol: DWS) ist einer der weltweit führenden Vermögensverwalter mit einem verwalteten Vermögen von 662 Mrd. Euro (Stand: 31. Dezember 2018).



Die DWS bietet Privatpersonen und Institutionen Zugang zu leistungsstarken Anlagekompetenzen in allen wichtigen Anlagekategorien sowie Lösungen, die sich an Wachstumstrends orientieren. Die vielfältige Expertise als Vermögensverwalter im Active-, Passive- und Alternatives-Geschäft sowie der starke Fokus auf Umwelt-, soziale und Governance-Faktoren ergänzen einander bei der Entwicklung gezielter Lösungskonzepte für Kunden. Das fundierte Know-how der Ökonomen, Research-Analysten und Anlageprofis werden im globalen CIO View zusammengefasst, der dem strategischen Anlageansatz als Leitlinie dient.



Die DWS möchte die Zukunft des Investierens gestalten. Dank ihrer rund 3.600 Mitarbeiter an Standorten in der ganzen Welt ist die DWS Group dabei lokal präsent und bildet gleichzeitig ein globales Team. (14.11.2019/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - DWS-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der DWS Group (ISIN: DE000DWS1007, WKN: DWS100, Ticker-Symbol: DWS) unter die Lupe.Während die Aktie der Deutschen Bank nach heftigen Vortagesverlusten auch am Donnerstag unter Druck bleibe, könne die Tochter DWS im SDAX kräftig zulegen. Rückenwind würden dabei gleich zwei neue Kaufempfehlungen liefern.Die Schweizer UBS habe die Aktie des Vermögensverwalters am Donnerstag von "neutral" auf "buy" hochgestuft und das Kursziel von 30 auf 37 Euro erhöht. Damit traue er ihr weitere 20 Prozent Kurspotenzial samt neuer Höchststände zu.Das starke Gewinnpotenzial sei in den Papieren des Vermögensverwalters noch nicht angemessen eingepreist, habe Analyst Michael Werner zur Begründung der neuen Kaufempfehlung geschrieben. Er selbst habe seine Ergebnisprognosen für die Deutsche Bank-Tochter bis 2022 um bis zu vier Prozent aufgestockt.Zuvor hätten bereits die Analysten der Bank of America ihre neutrale Haltung aufgegeben und den Kauf der DWS-Aktie mit einem fairen Wert von 36 Euro empfohlen. Trotz anhaltender Mittelzuflüsse weise die Aktie nur einen 2020er KGV von 10 auf - der niedrigste Wert in der Sektorbetrachtung der US-Bank.Die DWS-Aktie könne daraufhin bis zu 5,2 Prozent zulegen und klettere auf den höchsten Stand seit Ende Juli. Damit rücke nun auch das bisherige Allzeithoch von Anfang Mai bei 34,18 Euro wieder in Reichweite. Spekulationen, wonach die Deutsche Bank ihre rund 80-prozentige Beteiligung ganz oder teilweise verkaufen könnte, hätten zu Jahresbeginn für eine rund 50-prozentige Rally gesorgt. Einen Teil der Gewinne habe sie zwischenzeitlich aber wieder abgeben müssen.Seit Anfang Oktober befinde sich die Aktie aber erneut im Aufwind und habe zwischenzeitlich die 200-Tage-Linie zurückerobert - ein Kaufsignal, das seitdem durch Anschlussgewinne bestätigt worden sei. Zwar steht die DWS-Aktie derzeit nicht auf er Empfehlungsliste des "Aktionär". Mutige Anleger können jedoch auf eine Fortsetzung der jüngsten Aufwärtsbewegung spekulieren, so Nikolas Kessler. (Analyse vom 14.11.2019)Mit Material von dpa-AFX