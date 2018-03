Tradegate-Aktienkurs DMG MORI-Aktie:

46,70 EUR +1,25% (26.03.2018, 09:32)



ISIN DMG MORI-Aktie:

DE0005878003



WKN DMG MORI-Aktie:

587800



Ticker-Symbol DMG MORI-Aktie:

GIL



NASDAQ OTC Ticker-Symbol DMG MORI-Aktie:

GDMOF



Kurzprofil DMG MORI AG:



Der DMG MORI-Konzern (ISIN: DE0005878003, WKN: 587800, Ticker-Symbol: GIL, NASDAQ OTC-Symbol: GDMOF) ist der weltweit führende Hersteller von spanenden Werkzeugmaschinen. Das Angebot umfasst innovative Hightech-Maschinen mit den Technologien Drehen, Fräsen, Advanced Technologies (ULTRASONIC / LASERTEC) sowie Software Solutions und Integrationslösungen für die Automatisierung von Werkzeugmaschinen. Die Industriellen Dienstleistungen beinhalten vielfältige Services rund um den gesamten Lebenszyklus der Maschinen sowie den Bereich der Energy Solutions.



Den Erfolg des Konzerns tragen über 12.000 Mitarbeiter. Insgesamt 164 nationale und internationale Vertriebs- und Servicestandorte in 76 Ländern stehen unter der weltweiten Marke DMG MORI in direktem Kontakt zu seinen Kunden. Als "Global One Company" ist DMG MORI auf allen wichtigen Märkten weltweit präsent. (26.03.2018/ac/a/nw)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - DMG MORI-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Analyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie des Werkzeugmaschinenbauers DMG MORI AG (ISIN: DE0005878003, WKN: 587800, Ticker-Symbol: GIL, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: GDMOF).DMG MORI habe mit dem Geschäftsbericht 2017 die Eckdaten bestätigt, die seine Erwartungen und die selbstgesteckten Ziele übertroffen hätten, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Der Ausblick für das laufende Geschäftsjahr weise keine einheitliche Tendenz auf. Allerdings spiele durch den Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit der DMG MORI COMPANY die eigene Geschäftsentwicklung für die Kursentwicklung der DMG MORI-Aktie nur eine untergeordnete Rolle. Vielmehr habe das Papier aktuell den Charakter einer Anleihen mit unendlicher Laufzeit. Entscheidend seien v.a. die finanzielle Situation des gesamten DMG MORI COMPANY-Konzerns und das Zinsumfeld. Darüber hinaus bestehe das Spekulationselement einer erneuten Offerte der DMG MORI COMPANY an die Minderheitsaktionäre DMG MORI AG.Sven Diermeier, Analyst von Independent Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Verkaufsempfehlung für die DMG MORI-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 43 Euro bekräftigt. (Analyse vom 26.03.2018)Börsenplätze DMG MORI-Aktie:Xetra-Aktienkurs DMG MORI-Aktie:46,85 EUR +0,21% (26.03.2018, 12:08)