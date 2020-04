Tradegate-Aktienkurs DIC Asset-Aktie:

12,06 EUR -5,34% (30.04.2020, 18:37)



ISIN DIC Asset-Aktie:

DE000A1X3XX4



WKN DIC Asset-Aktie:

A1X3XX



Ticker-Symbol DIC Asset-Aktie:

DIC



Kurzprofil DIC Asset AG:



Mit über 20 Jahren Erfahrung am deutschen Immobilienmarkt ist die DIC Asset AG (ISIN: DE000A1X3XX4, WKN: A1X3XX, Ticker-Symbol: DIC) mit sechs Standorten regional in allen wichtigen deutschen Märkten vertreten und betreut 175 Objekte mit einem Marktwert von rund 7,1 Mrd. Euro (Stand: 30.06.2019). Die DIC Asset AG nutzt ihre eigene integrierte Immobilienmanagement-Plattform, um mit einem aktiven Asset-Management-Ansatz unternehmensweit Wertsteigerungspotenziale zu heben und Erträge zu steigern.



Im Bereich Commercial Portfolio (1,8 Mrd. Euro Assets under Management) agiert die DIC Asset AG als Eigentümer und Bestandshalter und erwirtschaftet kontinuierliche Cashflows aus langfristig stabilen Mieterträgen und der Wertoptimierung des eigenen Immobilienportfolios.



Im Bereich Institutional Business (5,3 Mrd. Euro Assets under Management) erwirtschaftet die DIC Asset AG Erträge aus der Strukturierung und dem Management von Investmentvehikeln mit attraktiven Ausschüttungsrenditen für internationale und nationale institutionelle Investoren.



Die DIC Asset AG ist seit Juni 2006 im SDAX notiert und im internationalen EPRA-Index für die bedeutendsten Immobilienunternehmen in Europa vertreten. (30.04.2020/ac/a/nw)



Das Unternehmen habe heute den Bericht zum Auftaktquartal 2020 veröffentlicht und zu einer Telefonkonferenz geladen. Die Zahlen und die Aussagen des Managements hätten vollständig im Rahmen der am 3. April angepassten Guidance und der Erwartungen der Analysten von SRC Research gelegen. Die Bruttomieteinnahmen hätten bei 26 Mio. Euro gelegen und seien zur Vorjahresperiode um 6% gestiegen. Die Erträge aus dem Immobilienmanagement hätten sich von 9,2 Mio. Euro auf 20,4 Mio. Euro mehr als verdoppelt. Die operativen Kosten seien erwartungsgemäß aufgrund des Wachstums von 7,4 Mio. Euro auf 12,1 Mio. Euro angestiegen. Das Zinsergebnis habe hingegen deutlich um 20% verringert werden können, was auf die Rückzahlung einer teueren Anleihe in 3Q 2019 und der Ausgabe eines deutlich günstigeren Schuldscheindahrlens Ende 2019 zurückzuführen sei. Der Nettogewinn habe von über 9 Mio. Euro auf über 16 Mio. Euro um 75% gesteigert werden können. Der FFO sei um 55% von 17 Mio. Euro im Vorjahr auf über 26 Mio. Euro gestiegen. Hierzu hätten beiden Segmente gleichermaßen beigetragen.Die Assets under Management lägen nach dem ersten Quartal bei 8,4 Mrd. Euro und seien im Jahresvergleich um rund 50% und seit Jahresende 2019 um über 10% gestiegen. Fünf Objekte mit einem Volumen von 772 Mio. Euro seien in den ersten drei Monaten übertragen worden. Hier inbegriffen seien die beiden Großobjekte "Stadthaus" in Köln und das Entwicklungsprojekt "Infinity Office", über welches mit der Mitteilung vor zwei Tagen berichtet worden sei. Weitere gute Neuigkeiten habe es am 27. April mit der Mitteilung über die Verlängerung des Mietvertrags mit der Stadt Hamburg über eine Fläche von 11.000 qm gegeben. Inklusive dieser Erfolgsmeldung habe das Unternehmen eine gute Vermietungsleistung von insgesamt mehr als 37.000 qm im ersten Quartal erreicht, wodurch das Mietauslaufvolumen für 2020 auf lediglich 2,4% reduziert worden sei. Dies seien gute Erfolge in den derzeit turbulenten Zeiten. Der EPRA NAV sei trotz einer erhöhten Aktienanzahl nach der Kapitalerhöhung von 17,23 Euro auf 17,33 Euro je Aktie gesteigert worden.Mit dem erfolgreichen ersten Quartal, den jüngsten erfreulichen Meldungen des Unternehmens sowie der nochmals bestätigen Prognose zum FFO und anderen Key Performance Indikatoren würden die Analysten von SRC Research ihre positive Meinung über das Unternehmen beibehalten. Seit ihrem jüngsten Update vom 6. April habe die DIC Asset-Aktie bereits mehr als 40% zulegen können, handele jedoch immer noch mit einem deutlichen Abschlag zum NAV, welcher den Wert des Insitutional Businesses noch nicht einmal berücksichtige und dieser somit eigentlich noch addiert werden müsse.