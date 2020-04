ISIN DIC Asset-Aktie:

DE000A1X3XX4



WKN DIC Asset-Aktie:

A1X3XX



Ticker-Symbol DIC Asset-Aktie:

DIC



Kurzprofil DIC Asset AG:



Mit über 20 Jahren Erfahrung am deutschen Immobilienmarkt ist die DIC Asset AG (ISIN: DE000A1X3XX4, WKN: A1X3XX, Ticker-Symbol: DIC) mit sechs Standorten regional in allen wichtigen deutschen Märkten vertreten und betreut 175 Objekte mit einem Marktwert von rund 7,1 Mrd. Euro (Stand: 30.06.2019). Die DIC Asset AG nutzt ihre eigene integrierte Immobilienmanagement-Plattform, um mit einem aktiven Asset-Management-Ansatz unternehmensweit Wertsteigerungspotenziale zu heben und Erträge zu steigern.



Im Bereich Commercial Portfolio (1,8 Mrd. Euro Assets under Management) agiert die DIC Asset AG als Eigentümer und Bestandshalter und erwirtschaftet kontinuierliche Cashflows aus langfristig stabilen Mieterträgen und der Wertoptimierung des eigenen Immobilienportfolios.



Im Bereich Institutional Business (5,3 Mrd. Euro Assets under Management) erwirtschaftet die DIC Asset AG Erträge aus der Strukturierung und dem Management von Investmentvehikeln mit attraktiven Ausschüttungsrenditen für internationale und nationale institutionelle Investoren.



Die DIC Asset AG ist seit Juni 2006 im SDAX notiert und im internationalen EPRA-Index für die bedeutendsten Immobilienunternehmen in Europa vertreten. (06.04.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - DIC Asset-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Immobiliengesellschaft DIC Asset AG (ISIN: DE000A1X3XX4, WKN: A1X3XX, Ticker-Symbol: DIC) unter die Lupe.Viele Anleger seien in Sorge, dass das Unternehmen, in dem sie gerade investiert seien, die Dividende für das abgelaufene Geschäftsjahr kürze oder sogar streiche. DIC Asset bleibe bei der geplanten Ausschüttung, obwohl der Immobilienkonzern die Jahresprognose für 2020 senken müsse. Die Rendite sei attraktiv (beim aktuellen Kursniveau von 9,62 Euro eine Rendite von 6,9%) und die Analysten würden Kurspotenzial sehen.Immobilienkonzerne mit Schwerpunkt Gewerbe seien zurzeit schwer einzuschätzen. Niemand könne sagen, wie viele Mieter über die Wupper gehen würden und wie viele Mieteinnahmen ausfallen würden. DIC Asset werde aber mit einem deutlichen Abstand auf den Substanzwert gehandelt (50%). Mutige Anleger könnten einen kleinen Trade wagen, so Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 06.04.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs DIC Asset-Aktie:9,93 EUR +10,09% (06.04.2020, 12:42)Tradegate-Aktienkurs DIC Asset-Aktie:10,00 EUR +2,04% (06.04.2020, 12:57)