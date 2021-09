Xetra-Aktienkurs DIC Asset-Aktie:

Kurzprofil DIC Asset AG:



Die DIC Asset AG (ISIN: DE000A1X3XX4, WKN: A1X3XX, Ticker-Symbol: DIC) ist der führende deutsche börsennotierte Gewerbeimmobilienspezialist mit über 20 Jahren Erfahrung am Immobilienmarkt und Zugang zu einem breiten Investorennetzwerk. Die Basis des Unternehmens bildet die überregionale und regionale Immobilienplattform mit acht Standorten in allen wichtigen deutschen Märkten. 231 Objekte mit einem Marktwert von rund 10,6 Mrd. Euro betreut die DIC Asset AG onsite - das Unternehmen ist präsent vor Ort, immer nah am Mieter und der Immobilie.



Das Segment Commercial Portfolio (2,0 Mrd. Euro Assets under Management) umfasst Immobilien im Eigenbestand der DIC Asset AG. Hier erwirtschaftet die DIC Asset AG kontinuierliche Cashflows aus langfristig stabilen Mieteinnahmen, zudem optimiert das Unternehmen den Wert seiner Bestandsobjekte durch aktives Management und realisiert Gewinne durch Verkäufe.



Im Segment Institutional Business (8,6 Mrd. Euro Assets under Management) erzielt die DIC Asset AG aus dem Angebot ihrer Immobilienservices für nationale und internationale institutionelle Investoren laufende Gebühren aus der Strukturierung und dem Management von Investmentvehikeln mit attraktiven Ausschüttungsrenditen.



Die DIC Asset AG ist seit Juni 2006 im SDAX notiert. (16.09.2021/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - DIC Asset-Aktienanalyse von SRC Research:Stefan Scharff und Christopher Mehl, Analysten von SRC Research, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Immobiliengesellschaft DIC Asset AG (ISIN: DE000A1X3XX4, WKN: A1X3XX, Ticker-Symbol: DIC).Das Unternehmen habe am gestrigen Abend die erfolgreiche Platzierung eines Green Bonds mit einem Volumen von 400 Mio. Euro veröffentlicht. Die Anleihe habe eine Laufzeit von fünf Jahren und einen Kupon von 2,25%. Aufgrund der sehr hohen Nachfrage von institutionellen Anlegern aus Europa habe das Unternehmen das ursprünglich angedachte Platzierungsvolumen von 300 Mio. Euro auf 400 Mio. Euro erhöhen können. Die Anleihe habe ein BB+ Rating von S&P erhalten, was somit dem Corporate Level entspreche. Die Mittelzuflüsse sollten in das eigene Portfolio investiert werden und hier ausschließlich in Green Buildings, was die jüngst veröffentlichte ESG-Roadmap des Unternehmens nochmals unterstreiche, in welcher DIC den Anteil an Green Buildings im Commercial Portfolio von derzeit 11% auf 20% bis Ende 2023 erhöhen möchte.Die Analysten sähen die Platzierung der Anleihe somit als einen guten weiteren Schritt und als Nachweis, dass das Unternehmen die angekündigten Planungen auch umsetze. Ebenfalls zeigt uns die sehr hohe Nachfrage der Anleihe, dass Investoren Vertrauen in das Unternehmen und die weiteren Entwicklungen setzen, so die Analysten von SRC Research.Vor rund zwei Wochen, am 3. September, habe das Unternehmen weitere gute Nachrichten bezüglich der Vermietung gemeldet. Hier hätten zwei neue Verträge für eine Fläche von 6,200 qm abgeschlossen werden können. Zum einen habe für das Red Square in der Nähe vom Flughafen Frankfurt aus dem Commercial Portfolio eine Vermietung von 1,500 qm mit einem internationalen Logistikdienstleister für fünf Jahre erzielt werden können, wodurch das Objekt nunmehr vollvermietet sei. Zum anderen sei ein Mietvertrag im Objekt Stadttor in Heidelberg vorzeitig um neun Jahre ab April 2023 verlängert und zeitgleich um 500 qm auf insgesamt 4,700 qm erweitert worden. Dieses Objekt sei somit auch vollständig vermietet.Die News zur erfolgreichen Platzierung der Anleihe und die weiteren Fortschritte in der Vermietung würden zeigen, dass das Unternehmen auf einem sehr guten Weg sei, die Ziel für 2021 und auch die mittelfristigen Ziele zu erreichen. Die Erlöse der Anleihe bieten weiteren Spielraum und Flexibilität das Portfolio auszubauen und die Analysten von SRC Research gehen bereits bald von Neuigkeiten diesbezüglich aus.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze DIC Asset-Aktie: