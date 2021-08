Tradegate-Aktienkurs DIC Asset-Aktie:

Kurzprofil DIC Asset AG:



Die DIC Asset AG (ISIN: DE000A1X3XX4, WKN: A1X3XX, Ticker-Symbol: DIC) ist der führende deutsche börsennotierte Gewerbeimmobilienspezialist mit über 20 Jahren Erfahrung am Immobilienmarkt und Zugang zu einem breiten Investorennetzwerk. Die Basis des Unternehmens bildet die überregionale und regionale Immobilienplattform mit acht Standorten in allen wichtigen deutschen Märkten. 231 Objekte mit einem Marktwert von rund 10,6 Mrd. Euro betreut die DIC Asset AG onsite - das Unternehmen ist präsent vor Ort, immer nah am Mieter und der Immobilie.



Das Segment Commercial Portfolio (2,0 Mrd. Euro Assets under Management) umfasst Immobilien im Eigenbestand der DIC Asset AG. Hier erwirtschaftet die DIC Asset AG kontinuierliche Cashflows aus langfristig stabilen Mieteinnahmen, zudem optimiert das Unternehmen den Wert seiner Bestandsobjekte durch aktives Management und realisiert Gewinne durch Verkäufe.



Im Segment Institutional Business (8,6 Mrd. Euro Assets under Management) erzielt die DIC Asset AG aus dem Angebot ihrer Immobilienservices für nationale und internationale institutionelle Investoren laufende Gebühren aus der Strukturierung und dem Management von Investmentvehikeln mit attraktiven Ausschüttungsrenditen.



Die DIC Asset AG ist seit Juni 2006 im SDAX notiert. (12.08.2021/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - DIC Asset-Aktienanalyse von SRC Research:Stefan Scharff und Christopher Mehl, Analysten von SRC Research, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Immobiliengesellschaft DIC Asset AG (ISIN: DE000A1X3XX4, WKN: A1X3XX, Ticker-Symbol: DIC).Das Unternehmen habe am Mittwoch den Halbjahresbericht 2021 veröffentlicht. Die Zahlen seien vollumfänglich im Rahmen der Guidance des Unternehmens und der Erwartung der Analysten von SRC Research gewesen. Die Bruttomieterlöse der ersten sechs Monate hätten bei mehr als 48 Mio. Euro gelegen, somit leicht unter dem Vorjahreswert von über 51 Mio. Euro, was auf die Verkäufe im Vorjahr und die Übertragung von Immobilien in die Fonds des Segments Institutional Business zurückzuführen sei. Die Erträge aus dem Immobilienmanagement seien hingegen deutlich um 20% von über 42 Mio. Euro auf rund 51 Mio. Euro angestiegen. Der Verkaufsgewinn der ersten sechs Monate habe sich auf mehr als 16 Mio. Euro (1H 2020: 2,5 Mio. Euro) belaufen. Somit habe das operative Ergebnis auf EBIT-Basis um 37% von über 42 Mio. Euro auf über 58 Mio. Euro ausgebaut werden können, während der Nettogewinn nach Minderheiten um 32% von 28,5 Mio. Euro auf 37,5 Mio. Euro angestiegen sei. Der cash-getriebene FFO habe im Jahresvergleich um rund 5% von rund 51 Mio. Euro auf nunmehr 53 Mio. Euro gesteigert werden können, was ein neues Rekordlevel für die Gesellschaft darstelle. Mit den veröffentlichten Halbjahreszahlen liege das Unternehmen bereits sehr gut auf Kurs die eigene Prognose für das Gesamtjahr zu erreichen. Dies sei noch mehr der Fall, da das zweite Halbjahr nochmals einen weiteren Anstieg der Zahlen erzielen sollte, da das Unternehmen seit Jahresbeginn über 700 Mio. Euro an neuen Assets erworben habe, welche in der zweiten Jahreshälfte zum Ergebnis beitragen würden.Ausserdem habe DIC Asset bereits vor zwei Wochen, am 28. Juli, die vollständige Platzierung des neuen Logistik-Fonds bekanntgegeben. Nach nur vier Monaten hätten rund 210 Mio. Euro an Mittelzusagen von deutschen institutionellen Investoren gesichert werden können. Somit würden die Analysten von SRC Research davon ausgehen, dass bereits in den kommenden Monaten über einige Transaktionen für den 400 Mio. Euro großen Fonds berichtet werden könne. Die zwei Objekte aus dem Seedportfolio seien bereits gestern in den neuen Fonds übertragen worden.Die Analysten von SRC Research würden die Gesellschaft weiterhin auf einem sehr guten Weg sehen, die Ziele für 2021 zu erreichen und würden DIC Asset auch mittel- bzw. langfristig für sehr gut aufgestellt befinden.