Die Fachkonferenz zu Mitbestimmung ist die größte Veranstaltung dieser Art in Deutschland. Bei der von der EVA-Akademie organisierten Konferenz soll vom 26.-28. Februar anhand zahlreicher innovativer Beispiele aus der Betriebsratsarbeit über die künftigen Herausforderungen diskutiert werden. Zu Gast ist neben Reiner Hoffmann die geschäftsführende Familienministerin Katarina Barley.



"Wir wollen unsere Mitglieder stärker als bisher an der Arbeit der Betriebsräte teilhaben lassen und wir wollen die Weichen für den nötigen Generationswechsel in den Gremien stellen Dafür erhoffe ich mir von der Mitbestimmungskonferenz viele wichtige Impulse und neue Ansätze für die Betriebsräte", sagte Hommel.



Der allgemeine Hashtag zu den Betriebsratswahlen lautet #BetriebsratsWahl.



Für die EVG-Betriebsratswahl ist der Hashtag #mituns2018.



Betriebsräte können in Betrieben mit mindestens fünf wahlberechtigten Arbeitnehmern gegründet werden. Der Arbeitgeber darf die Wahl nicht behindern, bei Problemen hilft die zuständige Gewerkschaft. Die Betriebsratswahlen enden im Mai 2018.Informationen über die Wahlen finden Sie unter: http://www.dgb.de/betriebsratswahl-2018. Informationen über die innovative Arbeit von Betriebsräten finden Sie unter: http://bit.ly/2rYX65S. (26.02.2018/ac/a/m)





