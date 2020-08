(iii.) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen;

Börsenplätze DFV Deutsche Familienversicherung-Aktie:



Xetra-Aktienkurs DFV Deutsche Familienversicherung-Aktie:

22,09 EUR +1,47% (13.08.2020, 16:01)



Tradegate-Aktienkurs DFV Deutsche Familienversicherung-Aktie:

22,225 EUR +2,56% (13.08.2020, 16:10)



ISIN DFV Deutsche Familienversicherung-Aktie:

DE000A2NBVD5



WKN DFV Deutsche Familienversicherung-Aktie:

A2NBVD



Ticker-Symbol DFV Deutsche Familienversicherung-Aktie:

DFV



Kurzprofil DFV Deutsche Familienversicherung AG:



Die DFV Deutsche Familienversicherung AG (ISIN: DE000A2NBVD5, WKN: A2NBVD, Ticker-Symbol: DFV), das erste börsennotierte Insurtech-Unternehmen Europas, wurde 2007 als Versicherungs-Start-up mit dem Ziel gegründet, Versicherungsprodukte anzubieten, die Menschen wirklich brauchen und sofort verstehen ("Einfach.Vernünftig"). Die DFV Deutsche Familienversicherung AG ist für ihre vielfach ausgezeichneten Krankenzusatzversicherungen (Zahn-, Kranken-, Pflegezusatzversicherung) sowie Unfall- und Sachversicherungen bekannt. Auf Basis des hochmodernen und skalierbaren, in-house entwickelten IT-Systems setzt das Unternehmen mit durchweg digitalen Produktdesigns sowie der Abschlussmöglichkeit über digitale Sprachassistenten neue Maßstäbe in der Versicherungsbranche. Weitere Informationen unter: www.deutsche-familienversicherung.de. (13.08.2020/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - DFV Deutsche Familienversicherung-Aktienanalyse von FMR Research:Enid Omerovic und Marcus Silbe, Analysten von FMR Research, bestätigen in einer aktuellen Aktienanalyse ihre Kaufempfehlung für die Aktie der DFV Deutsche Familienversicherung AG (ISIN: DE000A2NBVD5, WKN: A2NBVD, Ticker-Symbol: DFV).Während im Covid-19-Quartal viele Unternehmen aus den unterschiedlichsten Sektoren mit den wirtschaftlichen Folgen des Lock-Downs zu kämpfen gehabt hätten, habe das in Deutschland ansässige InsurTech weiter in ihr fast vollständig digitalisiertes Geschäftsmodell investiert (Anstieg der vollautomatisch bearbeiteten Leistungsfälle um 54% yoy). Gleichzeitig seien Vorbereitungen (zusätzliches Personal, Installation und Transformation der bestehenden IT-Infrastruktur bei einem Outsourcing-Dienstleister) für den geplanten Start der ersten branchenweiten Pflegezusatzversicherung im Juli 2021 vorangetrieben worden. Darüber hinaus habe die DFV ihr Produktportfolio (überarbeitete Privathaftpflichtversicherung, Überarbeitung der Kombiversicherungsprodukte und des Verkehrsrechtsschutzes) erweitert und über digitale Vertriebskanäle weiterhin eine beträchtliche Anzahl neuer Versicherungskunden gewonnen.In H1/20 habe das Unternehmen +46.415 (Gesamtjahresziel: +100.000) neue Versicherungsverträge (H1/19: +49.105; -5,5%) akquiriert. Ohne Berücksichtigung des sprunghaften Anstiegs der Neuverträge im H1/19, der aus der Zusammenarbeit mit Henkel resultiert habe, habe das Wachstum der Neuverträge bei +16% yoy gelegen. Die gebuchten Beiträge seien in H1/20 gegenüber dem Vorjahr um 28,3% auf 53,7 Mio. Euro gestiegen, wobei der Anteil der Rückversicherer an den gebuchten Beiträgen von 38,5% auf 47,2% zugelegt habe.Nach Angaben des Unternehmens sei der Solvabilitätskoeffizient von 264% zum Ende des H1/19 auf 218% zum Ende des H1/20 gesunken. Aufgrund der Anfang Juli durchgeführten Kapitalerhöhung, dürfte sich dieser Wert aber wieder deutlich erhöht haben. Gleiches gelte für die Kasse, die sich von 3,8 Mio. Euro Ende 2019 auf 3,1 Mio. Euro zum Ende des H1/20 reduziert habe.Enid Omerovic und Marcus Silbe, Analysten von FMR Research, empfehlen weiterhin, die DFV Deutsche Familienversicherung-Aktie zu kaufen. Das Kursziel bleibe unverändert bei 30,00 Euro pro Aktie. (Analyse vom 13.08.2020)Die FMR Frankfurt Main Research AG hat mit der Oddo Seydler Bank AG einen Kooperationsvertrag geschlossen, auf dessen Grundlage sie diese Finanzanalyse erstellt. Die Oddo Seydler Bank AG wiederum handelt im Auftrag der Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind.Die Oddo Seydler Bank AG, oder ein mit ihr verbundenes Unternehmen, oder eine bei der Erstellung mitwirkende Person: