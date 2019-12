Die Oddo Seydler Bank AG, oder ein mit ihr verbundenes Unternehmen, oder eine bei der Erstellung mitwirkende Person:



Kurzprofil DFV Deutsche Familienversicherung AG:



Die DFV Deutsche Familienversicherung AG (ISIN: DE000A2NBVD5, WKN: A2NBVD, Ticker-Symbol: DFV), das erste börsennotierte Insurtech-Unternehmen Europas, wurde 2007 als Versicherungs-Start-up mit dem Ziel gegründet, Versicherungsprodukte anzubieten, die Menschen wirklich brauchen und sofort verstehen ("Einfach.Vernünftig"). Die DFV Deutsche Familienversicherung AG ist für ihre vielfach ausgezeichneten Krankenzusatzversicherungen (Zahn-, Kranken-, Pflegezusatzversicherung) sowie Unfall- und Sachversicherungen bekannt. Auf Basis des hochmodernen und skalierbaren, in-house entwickelten IT-Systems setzt das Unternehmen mit durchweg digitalen Produktdesigns sowie der Abschlussmöglichkeit über digitale Sprachassistenten neue Maßstäbe in der Versicherungsbranche. Weitere Informationen unter: www.deutsche-familienversicherung.de. (11.12.2019/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - DFV Deutsche Familienversicherung-Aktienanalyse von FMR Research:Enid Omerovic und Marcus Silbe, Analysten von FMR Research, bestätigen die Kaufempfehlung für die Aktie der DFV Deutsche Familienversicherung AG (ISIN: DE000A2NBVD5, WKN: A2NBVD, Ticker-Symbol: DFV).Aktienkursanstieg nach Einigung über arbeitgeberfinanzierte Pflegeversicherung: Am 08.01.2019 habe die DFV über den erfolgreichen Abschluss der ersten betrieblichen Pflegeversicherung im Rahmen eines Sozialpartnermodells (HenkelCareFlex) ohne nennenswerte Auswirkungen auf den Aktienkurs berichtet. Die Ankündigung, dass dieses innovative Modell betrieblicher Krankenversicherung zu einer branchenweiten Lösung (CareFlexChemie) ausgebaut worden sei, habe rund zehn Monate später zu einem deutlichen Aktienkursanstieg geführt. Innerhalb weniger Wochen sei das alte Kursziel der Analysten (15,00 Euro) erreicht worden und die Marktkapitalisierung der DFV sei über das Niveau von 200 Mio. Euro gesprungen.Zusätzliche Prämien zwischen 75 und 100 Mio. Euro erwartet: Während sich HenkelCareFlex auf nur einen Arbeitgeber (Henkel AG & Co. KGaA mit ca. 9.000 Beschäftigten) in der chemischen Industrie beziehe, ziele der kürzlich angekündigte (22.11.2019) Tarifvertrag zwischen der IG BCE und dem Arbeitgeberverband BVAC auf rund 580.000 Beschäftigte in der Chemie- und Pharmaindustrie, von denen 435.000 tariflich versichert seien. Gemeinsam mit zwei weiteren namhaften Versicherungsgesellschaften werde die DFV die erste branchenweite, arbeitgeberfinanzierte und tariflich gebundene Pflegezusatzversicherung Deutschlands bereitstellen. Die DFV halte einen Anteil von 35% und sei als Konsortialführer für das Produkt sowie die Bestandsführung verantwortlich. Der Versicherer erwarte zusätzliche Prämien zwischen 75 und 100 Mio. Euro, die beginnend ab dem 1. Juli 2021 sukzessive realisiert würden.Neubewertung und Schätzungen: CareFlexChemie werde voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte 2021e starten. Die FMR-Schätzungen für 2019e/2020e würden daher unverändert bleiben. FMR orientiere sich am unteren Ende der DFV-Prognose und erwarte nun für 2021e Bruttoprämien von 173,9 Mio. Euro (alt: 138,9 Mio. Euro). Die verdienten Nettobeiträge würden auf 84,3 Mio. Euro steigen (alt: 69,5 Mio. Euro). Das Betriebsergebnis (EBIT) verdopple knapp auf 7,4 Mio. Euro (alt: 3,9 Mio. Euro). Ab 2022e seien die Bruttoprämien um 70 auf 245,6 Mio. Euro gestiegen (alt: 175,6 Mio. Euro). Entsprechend würden sich die verdienten Nettobeiträge auf 115,4 Mio. Euro erhöhen (alt: 87,8 Mio. Euro). Das EBIT steige auf 10,89 Mio. Euro (alt: 5,74 Mio. Euro).Auf Basis der neuen Schätzungen ergebe sich aus dem DCF-Modell ein fairer Wert von 17,62 Euro je Aktie. Die Peer Group weise einen fairen Wert von 22,67 Euro je Aktie aus. Die Analysten würden ihr Kursziel von 15,00 Euro auf 20,00 Euro erhöhen, da auch der faire Wert je Aktie um 5,00 Euro gestiegen sei.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Die FMR Frankfurt Main Research AG hat mit der Oddo Seydler Bank AG einen Kooperationsvertrag geschlossen, auf dessen Grundlage sie diese Finanzanalyse erstellt. Die Oddo Seydler Bank AG wiederum handelt im Auftrag der Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind.