Börsenplätze DEWB-Aktie:



Xetra-Aktienkurs DEWB-Aktie:

1,58 EUR +3,61% (21.03.2018, 09:51)



Tradegate-Aktienkurs DEWB-Aktie:

1,585 EUR +6,73% (21.03.2018, 09:53)



ISIN DEWB-Aktie:

DE0008041005



WKN DEWB-Aktie:

804100



Ticker-Symbol DEWB-Aktie:

EFF



Kurzprofil Deutsche Effecten- und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG (DEWB):



Als börsennotierte Beteiligungsgesellschaft unterstützt die DEWB (ISIN: DE0008041005, WKN: 804100, Ticker-Symbol: EFF) wachstumsstarke mittelständische Technologieunternehmen mit Eigenkapital, Expertise in der Unternehmensentwicklung und ihrem Branchen-Netzwerk. Der Investitionsfokus liegt in den zukunftsträchtigen Bereichen Photonik und Sensorik sowie deren Anwendungsfeldern in der Produktions- und Automatisierungstechnik und angrenzenden Bereichen. Investoren in die DEWB-Aktie erschließen sich das hohe Wertschöpfungspotenzial dieser Schlüsseltechnologien des 21. Jahrhunderts: Entdecke das Licht.



Seit 1997 hat die DEWB über 360 Mio. Euro in 59 Unternehmen investiert und bei 43 Exits, darunter acht Börsengängen, mehr als 465 Mio. Euro realisiert. Das aktuelle Beteiligungsportfolio der DEWB umfasst sieben Unternehmen aus den Bereichen Photonik und Sensorik sowie Biotechnologie und IT. (21.03.2018/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Münster (www.aktiencheck.de) - DEWB-Aktienanalyse von Aktienanalyst Holger Steffen von SMC Research:Holger Steffen, Aktienanalyst von SMC Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie der Deutschen Effecten- und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG (DEWB) (ISIN: DE0008041005, WKN: 804100, Ticker-Symbol: EFF) von 1,30 auf 1,55 Euro.Der Einstieg der Investmentgesellschaft SPSW Capital habe einen Prozess der Neuausrichtung bei DEWB ausgelöst. Erstes sichtbares Zeichen sei der Kurssprung an der Börse gewesen, mit dem im letzten Jahr die von dem Analysten zuvor konstatierte Unterbewertung vollständig abgebaut worden sei.Nun gebe es auch auf strategischer und operativer Ebene Neuigkeiten zur künftigen Geschäftsentwicklung. In enger Zusammenarbeit mit dem Großaktionär sei der neue Investmentschwerpunkt auf den Bereich des digitalen Asset Management festgelegt worden. In diesem Segment verfüge SPSW über umfangreiches Know-how und ein breites Netzwerk, was den erfolgreichen Aufbau eines Portfolios begünstigen werde. Ein erstes Engagement habe bereits vermeldet werden können, DEWB habe 25,6% der Aktien der börsennotierten Lloyd Fonds AG erworben, SPSW über Investmentfonds weitere 24,3%. Gemeinsam dürfte die Transformation des Sachwertespezialisten weiter vorangetrieben werden. Der Analyst habe den Kauf bilanziell zum anteiligen Marktwert vor Bekanntgabe der Kaufmeldung angesetzt und nutze für die Potenzialwertberechnung den anteiligen aktuellen Börsenwert.Insgesamt schätze der Analyst den Potenzialwert von DEWB aktuell auf 1,55 Euro je Aktie, wobei der Anstieg gegenüber seiner letzten Berechnung (1,30 Euro) neben dem positiven Effekt aus der Lloyd-Fonds-Transaktion auf den Roll-over-Effekt in der Bewertung der Beteiligungen LemnaTec und MueTec zurückzuführen sei. Das Prognoserisiko schätze er weiterhin als deutlich überdurchschnittlich ein.Da die DEWB-Aktie aktuell in der Nähe des neuen fairen Wertes notiert, lautet das Urteil unverändert "hold", so Holger Steffen, Aktienanalyst von SMC Research. (Analyse vom 21.03.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link