Kurzprofil DEUTZ AG:



Die DEUTZ AG (ISIN: DE0006305006, WKN: 630500, Ticker-Symbol: DEZ, Nasdaq OTC-Symbol: DEUZF) steht seit seiner Gründung im Jahr 1864 für Pioniergeist, Leidenschaft und Innovationskraft. Das Kölner Unternehmen ist Vorreiter in der Entwicklung umweltfreundlicher und effizienter Antriebstechnologien. Die kundenspezifischen Lösungen von DEUTZ bieten nachhaltig hohe Qualität und zuverlässige Leistung bei wirtschaftlichen Gesamtkosten. DEUTZ will als führender unabhängiger Anbieter im Premiumsegment der Innovationstreiber für marktgerechte Technologien sein. Das Unternehmen bietet seinen Kunden nicht nur Motoren, sondern auch komplette Systemlösungen und umfassende Servicedienstleistungen. (01.10.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - DEUTZ-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Motorenherstellers DEUTZ AG (ISIN: DE0006305006, WKN: 630500, Ticker-Symbol: DEZ, Nasdaq OTC-Symbol: DEUZF) unter die Lupe.Beim Kölner Konzern würden Analysten und Investoren nach einem schwachen ersten Halbjahr den Blick nach vorne richten. Die mittel- und langfristigen Perspektiven des Motorenbauers seien gut.DEUTZ habe im ersten Halbjahr unter den Auswirkungen der Corona-Krise gelitten. Doch mittlerweile würden sich die Anzeichen mehren, dass der Motorenbauer die operative Talsohle durchschritten habe. Neben der Erholung der Endmärkte sorge eine erfolgreiche Umsetzung der China-Strategie für Fantasie. Nach dem jüngsten Kursrutsch arbeite sich die DEUTZ-Aktie wieder nach oben vor. Auf dem Weg zur 6-Euro-Marke müsse aus charttechnischer Sicht das Hoch vom 10. September (5,14 Euro) und der horizontale Widerstand bei 5,22 Euro nachhaltig überwunden werden. "Der Aktionär" spekuliere auf dieses Szenario, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 01.10.2020)Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen / genannt werden, befinden sich im "Real-Depot" von DER AKTIONÄR.Börsenplätze DEUTZ-Aktie: