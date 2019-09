Xetra-Aktienkurs DEUTZ-Aktie:

5,01 EUR -9,16% (23.09.2019, 14:05)



Tradegate-Aktienkurs DEUTZ-Aktie:

4,97 EUR -5,33% (23.09.2019, 14:20)



ISIN DEUTZ-Aktie:

DE0006305006



WKN DEUTZ-Aktie:

630500



Ticker-Symbol DEUTZ-Aktie:

DEZ



Nasdaq OTC Ticker-Symbol DEUTZ-Aktie:

DEUZF



Kurzprofil DEUTZ AG:



Die DEUTZ AG (ISIN: DE0006305006, WKN: 630500, Ticker-Symbol: DEZ, Nasdaq OTC-Symbol: DEUZF) steht seit seiner Gründung im Jahr 1864 für Pioniergeist, Leidenschaft und Innovationskraft. Das Kölner Unternehmen ist Vorreiter in der Entwicklung umweltfreundlicher und effizienter Antriebstechnologien. Die kundenspezifischen Lösungen von DEUTZ bieten nachhaltig hohe Qualität und zuverlässige Leistung bei wirtschaftlichen Gesamtkosten. DEUTZ will als führender unabhängiger Anbieter im Premiumsegment der Innovationstreiber für marktgerechte Technologien sein. Das Unternehmen bietet seinen Kunden nicht nur Motoren, sondern auch komplette Systemlösungen und umfassende Servicedienstleistungen. (23.09.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - DEUTZ-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Motorenbauers DEUTZ AG (ISIN: DE0006305006, WKN: 630500, Ticker-Symbol: DEZ, Nasdaq OTC-Symbol: DEUZF) unter die Lupe.Der Kölner Konzern habe wegen der Pleite eines wichtigen Zulieferers sein Gewinnziel für 2019 gekappt. Hierbei handele es sich dem Vernehmen nach um die Gusswerke Saarbrücken, die zusammen mit den Gusswerken Lepizig die Avir Guss bilden würden. DEUTZ müsse dem Vernehmen nach einen Kredit an den Lieferanten abschreiben und werde daher bei der bereinigten EBIT-Marge in diesem Jahr statt mindestens 5% voraussichtlich nur 4 bis 5% erreichen. Die Umsatzprognose bleibe dagegen unverändert.In einem von Rezessionsängsten und Handelsstreit geprägten Marktumfeld sowie dem deutlichen Kursrutsch im Juli sei die Meldung erneut ein gefundenes Fressen für Leerverkäufer. Die DEUTZ-Aktie sei nach der mühsamen Erholung der letzten Wochen im frühen Handel unter die 5-Euro-Marke gerutscht.Risikobewusste Anleger könnten auf ein Comeback der DEUTZ-Aktie spekulieren. Kurzfristig dürfte die erneute Verunsicherung bei DEUTZ allerdings für einen volatilen Kursverlauf sorgen. Mittel- und langfristig würden ausgehend vom aktuellen Kursniveau die Chancen bei dem Kölner Motorenhersteller überwiegen, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 23.09.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze DEUTZ-Aktie: