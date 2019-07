Mit Material von dpa-AFX



Kurzprofil DEUTZ AG:



Die DEUTZ AG (ISIN: DE0006305006, WKN: 630500, Ticker-Symbol: DEZ, Nasdaq OTC-Symbol: DEUZF) steht seit seiner Gründung im Jahr 1864 für Pioniergeist, Leidenschaft und Innovationskraft. Das Kölner Unternehmen ist Vorreiter in der Entwicklung umweltfreundlicher und effizienter Antriebstechnologien. Die kundenspezifischen Lösungen von DEUTZ bieten nachhaltig hohe Qualität und zuverlässige Leistung bei wirtschaftlichen Gesamtkosten. DEUTZ will als führender unabhängiger Anbieter im Premiumsegment der Innovationstreiber für marktgerechte Technologien sein. Das Unternehmen bietet seinen Kunden nicht nur Motoren, sondern auch komplette Systemlösungen und umfassende Servicedienstleistungen. (10.07.2019/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - DEUTZ-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazins "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Motorenbauers DEUTZ AG (ISIN: DE0006305006, WKN: 630500, Ticker-Symbol: DEZ, Nasdaq OTC-Symbol: DEUZF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Börse könne knallhart sein. Seit dem der DEUTZ-Vorstand Frank Hiller Anfang der Woche in einem Interview erklärt habe, dass sich die Nachfrage nach Motoren abkühle und der Höhepunkt wohl erreicht sei, würden die Investoren die Reißleine ziehen und im großen Stil aussteigen. Mittlerweile sei die Aktie seit den Aussagen des Firmenchefs um über 25 Prozent gefallen.Die Furcht vor einer mauen Geschäftsentwicklung habe die Investoren des Motorenbauers DEUTZ verschreckt. Vorstand Frank Hiller habe der Nachrichtenagentur Bloomberg am Montag gesagt, dass sich die Nachfrage nach Motoren abkühle und der Höhepunkt wohl erreicht sei.Nach gut sechs Prozent Minus am Montag seien die Papiere am Dienstag um weitere 15 Prozent Euro eingebrochen. Heute habe Analystin Charlotte Friedrichs von der Berenberg Bank mit der Streichung ihrer Kaufempfehlung Öl ins Feuer gegossen. Sie sei mit ihrem neuen Kursziel von 7,70 Euro inzwischen die skeptischste Expertin. Folge: Die Aktie falle erneut um fünf Prozent zurück.Friedrichs sehe zwar die Jahresziele nicht in Gefahr, werde allerdings deutlich vorsichtiger für 2020 und darüber hinaus. Mit ihren Schätzungen für Umsatz und bereinigtem operativen Ergebnis bis 2021 liege sie inzwischen um bis zu acht beziehungsweise zwölf Prozent unter dem Marktschnitt. Weitere Analystenstimmen dürften in Kürze folgen.Ab dem Schlussquartal könnte sich dann die Zurückhaltung der Kunden nach und nach in den Büchern bemerkbar machen. Mit dem Kurssturz von über 25 Prozent innerhalb weniger Tage sollte dieses Szenario aber mehr als eingepreist sein. Das Kursziel der Berenberg-Pessimistin liege ebenfalls rund 20 Prozent über dem aktuellen Kursniveau.Die Halbjahreszahlen von DEUTZ und einen frischen Ausblick auf das Gesamtjahr gebe es am 1. August. Bisher erwarte der Vorstand offiziell trotz eines derzeit allgemein herausfordernden makroökonomischen sowie geopolitischen Umfelds eine Umsatzsteigerung auf mehr als 1,8 Milliarden Euro und ein Anstieg der EBIT-Rendite vor Sondereffekten auf mindestens 5,0 Prozent.Eine Bestätigung der Prognosen sollten für eine gewisse Beruhigung sorgen. Eine Gegenbewegung auf die jüngsten Verluste dürfte schon im Vorfeld der Zahlen einsetzen.Risikobewusste Anleger gehen diese dann mit Ziel 7,50 Euro und Stopp bei 6,10 Euro mit, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 10.07.2019)