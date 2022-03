Die Anleger greifen bei der zuletzt arg gebeutelten Aktie von DEUTZ wieder zu, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 14.03.2022)



(Mit Matrial von dpa-AFX)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze DEUTZ-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs DEUTZ-Aktie:

5,235 EUR +7,27% (14.03.2022, 12:14)



XETRA-Aktienkurs DEUTZ-Aktie:

5,255 EUR +7,51% (14.03.2022, 11:59)



ISIN DEUTZ-Aktie:

DE0006305006



WKN DEUTZ-Aktie:

630500



Ticker-Symbol DEUTZ-Aktie:

DEZ



Kurzprofil DEUTZ AG:



Die DEUTZ AG (ISIN: DE0006305006, WKN: 630500, Ticker-Symbol: DEZ) steht seit seiner Gründung im Jahr 1864 für Pioniergeist, Leidenschaft und Innovationskraft. Das Kölner Unternehmen ist Vorreiter in der Entwicklung umweltfreundlicher und effizienter Antriebstechnologien. Die kundenspezifischen Lösungen von DEUTZ bieten nachhaltig hohe Qualität und zuverlässige Leistung bei wirtschaftlichen Gesamtkosten. DEUTZ will als führender unabhängiger Anbieter im Premiumsegment der Innovationstreiber für marktgerechte Technologien sein. Das Unternehmen bietet seinen Kunden nicht nur Motoren, sondern auch komplette Systemlösungen und umfassende Servicedienstleistungen. (14.03.2022/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - DEUTZ-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der DEUTZ AG (ISIN: DE0006305006, WKN: 630500, Ticker-Symbol: DEZ) unter die Lupe.Der Motorenhersteller traue sich angesichts des Kriegs in der Ukraine und weltweiter Lieferengpässe nur einen Ausblick auf das laufende Jahr unter Vorbehalt. Zwar seien keine direkten Lieferanten in den Regionen ansässig und das Umsatzvolumen von geringem Umfang, habe DEUTZ mitgeteilt. Indirekt seien die Folgen für das Geschäft allerdings nicht vorhersehbar. Eine Nachricht komme bei den Anlegern hingegen richtig gut an.Im abgelaufenen Jahr habe DEUTZ seinen Umsatz deutlich nach einem coronabedingt schwachen Vergleichsjahr gesteigert. Nach knapp 1,3 Mrd. Euro habe das Management den Erlös auf 1,62 Mrd. Euro erhöht. Im vergangenen Jahr habe DEUTZ die hohe Investitionsbereitschaft seiner Kunden in die Karten gespielt. Zudem habe das Unternehmen von so genannten Vorzieheffekten profitiert: Kunden hätten eifrig bestellt, weil sich infolge von weltweiten Material- und Lieferengpässen die Bestellfristen verlängert hätten und Preise dadurch gestiegen seien.Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) habe bei 37,2 Mio. Euro nach minus 74,7 Mio. im Vorjahr gelegen. Die Zahlen würden damit wie vom Vorstand prognostiziert ausfallen, würden aber immer noch nicht auf dem Vorkrisenniveau aus dem Jahr 2019 liegen. Unter dem Strich habe DEUTZ 38,2 Mio. Euro verdient und damit wieder den Sprung in die Gewinnzone geschafft.Ohne die Auswirkungen des Krieges rechne der Motorenhersteller mit einer Umsatzerhöhung auf 1,7 bis 1,85 Mrd. Euro sowie mit einer höheren EBIT-Marge von 3,5 bis 5,5 Prozent. "Die Versorgungssituation ist weiterhin angespannt und wir rechnen mit weiterem Margendruck auch über die Supply Chain. Gleichzeitig kann niemand die wirtschaftlichen Auswirkungen des Russland-Ukraine-Kriegs vorhersehen. Daher stellen wir uns auf ein herausforderndes Jahr ein", so der neue Interims-Konzernchef Sebastian Schulte. Zur Erinnerung: Der Manager sei das Amt in einer besonders turbulenten Zeit angetreten, nachdem der Vorstandsvorsitzende Frank Hiller nach Differenzen über den Umgang mit Vorgaben für mehr Frauen seinen Posten habe räumen müssen.Ebenfalls interessant: Ab 2024 solle bei DEUTZ ein Wasserstoffmotor in Serie gehen, bei dem Wasserstoff nicht in einer Brennstoffzelle zu Strom umgewandelt, sondern direkt verbrannt werde. Vorteil: Wasserstoffmotoren hätten zwar kein hohes Drehmoment, könnten aber große Massen bewegen und dürften damit vor allem im Schienenverkehr eingesetzt werden. Anfang 2022 solle aber zunächst ein Stromerzeugungsaggregat betrieben werden, ehe es dann auf die Schiene gehe.Experten würden davon ausgehen, dass baugleiche Modelle in der Nutzfahrzeugbranche in Zukunft mit verschiedenen Antrieben betrieben werden könnten - dass also Wasserstoffmotoren sowie batterieelektrische und brennstoffzellenbasierte E-Motoren parallel verbaut würden. Die beste aller Welten für DEUTZ, in der die Entwicklung eines klassischen Dieselmotors bald keinen Platz mehr haben werde.Inwieweit sich mögliche Lieferengpässe als Belastungsfaktor erweisen würden, sei aktuell schwer einzuschätzen. Ein Großteil der Belastungen könnte durch den jüngsten Rücksetzer aber bereits im Kurs eingearbeitet worden sein. Die Aktie notiere noch rund 40 Prozent unter dem Mehrjahreshoch von knapp 8,50 Euro im vergangenen September. Beruhige sich das Marktumfeld und würden größere Probleme bei der Versorgung mit Bauteilen ausbleiben, könnte sich der Titel in den nächsten Wochen weiter von ihren Tiefstständen lösen.