Xetra-Aktienkurs DEUTZ-Aktie:

6,13 EUR -0,97% (25.03.2021, 10:50)



Tradegate-Aktienkurs DEUTZ-Aktie:

6,125 EUR -0,65% (25.03.2021, 10:58)



ISIN DEUTZ-Aktie:

DE0006305006



WKN DEUTZ-Aktie:

630500



Ticker-Symbol DEUTZ-Aktie:

DEZ



Nasdaq OTC Ticker-Symbol DEUTZ-Aktie:

DEUZF



Kurzprofil DEUTZ AG:



Die DEUTZ AG (ISIN: DE0006305006, WKN: 630500, Ticker-Symbol: DEZ, Nasdaq OTC-Symbol: DEUZF) steht seit seiner Gründung im Jahr 1864 für Pioniergeist, Leidenschaft und Innovationskraft. Das Kölner Unternehmen ist Vorreiter in der Entwicklung umweltfreundlicher und effizienter Antriebstechnologien. Die kundenspezifischen Lösungen von DEUTZ bieten nachhaltig hohe Qualität und zuverlässige Leistung bei wirtschaftlichen Gesamtkosten. DEUTZ will als führender unabhängiger Anbieter im Premiumsegment der Innovationstreiber für marktgerechte Technologien sein. Das Unternehmen bietet seinen Kunden nicht nur Motoren, sondern auch komplette Systemlösungen und umfassende Servicedienstleistungen. (25.03.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - DEUTZ: Deutliche Geschäftserholung erwartet - AktienanalyseDie Aktie von DEUTZ (ISIN: DE0006305006, WKN: 630500, Ticker-Symbol: DEZ, Nasdaq OTC-Symbol: DEUZF) hat derzeit einen Lauf, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Nicht nur, dass sich das Papier seit dem Corona-Crash mehr als verdoppelt habe. Dem Wert sei zuletzt auch der Sprung über den hartnäckigen Widerstand bei 5,50 Euro gelungen. Dabei habe auch der Motorenbauer die Pandemie deutlich zu spüren bekommen. Der Umsatz sei 2020 um knapp ein Drittel eingebrochen. Unter dem Strich sei der Konzern sogar mit 108 Mio. Euro in die Verlustzone gerutscht. Eine Dividende werde es daher nicht geben.Dass die Aktie dennoch in der Spur bleibe, habe mehrere Gründe. Zum einen hätten Analysten Schlimmeres befürchtet. Zum anderen wolle DEUTZ den Umsatz nach dem Einbruch auf 1,3 Mrd. im abgelaufenen Jahr wieder auf mehr als 1,4 Mrd. Euro steigern und zumindest im Tagesgeschäft vor Sondereffekten eine schwarze Null erreichen. Analyst Frederik Bitter von Hauck & Aufhäuser sehe darin seine extrem bullishe Sichtweise bestätigt. Er traue der Aktie weiterhin einen Anstieg auf 12 Euro zu - das wäre ein Plus von 94 Prozent zum aktuellen Stand.Bei aller Euphorie um zyklische Aktien wie DEUTZ: Das Management habe auch vor Lieferschwierigkeiten bei einigen Komponenten gewarnt und wegen der Corona-Krise seine eigentlich für 2022 gesetzten Mittelfristziele um ein bis zwei Jahre nach hinten verschoben. Angesichts dessen scheine der Kurs doch schon etwas weit gelaufen. (Ausgabe 11/2021)Börsenplätze DEUTZ-Aktie: