Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Akien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "Real-Depot" von DER AKTIONÄR.



Börsenplätze DEUTZ-Aktie:



Xetra-Aktienkurs DEUTZ-Aktie:

6,21 EUR +1,55% (23.07.2019, 12:20)



Tradegate-Aktienkurs DEUTZ-Aktie:

6,265 EUR +2,70% (23.07.2019, 12:36)



ISIN DEUTZ-Aktie:

DE0006305006



WKN DEUTZ-Aktie:

630500



Ticker-Symbol DEUTZ-Aktie:

DEZ



Nasdaq OTC Ticker-Symbol DEUTZ-Aktie:

DEUZF



Kurzprofil DEUTZ AG:



Die DEUTZ AG (ISIN: DE0006305006, WKN: 630500, Ticker-Symbol: DEZ, Nasdaq OTC-Symbol: DEUZF) steht seit seiner Gründung im Jahr 1864 für Pioniergeist, Leidenschaft und Innovationskraft. Das Kölner Unternehmen ist Vorreiter in der Entwicklung umweltfreundlicher und effizienter Antriebstechnologien. Die kundenspezifischen Lösungen von DEUTZ bieten nachhaltig hohe Qualität und zuverlässige Leistung bei wirtschaftlichen Gesamtkosten. DEUTZ will als führender unabhängiger Anbieter im Premiumsegment der Innovationstreiber für marktgerechte Technologien sein. Das Unternehmen bietet seinen Kunden nicht nur Motoren, sondern auch komplette Systemlösungen und umfassende Servicedienstleistungen. (23.07.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - DEUTZ-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Motorenbauers DEUTZ AG (ISIN: DE0006305006, WKN: 630500, Ticker-Symbol: DEZ, Nasdaq OTC-Symbol: DEUZF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Es seien nur wenige Worte gewesen, die bei DEUTZ vor wenigen Tagen eine Verkaufslawine ausgelöst hätten. Mittlerweile habe sich die Aktie stabilisiert. Frische Zahlen gebe es am 1. August. Eine offizielle Bestätigung der Jahresprognosen sollte endgültig für Beruhigung sorgen - und eine Gegenbewegung einleiten."Die Nachfrage nach Motoren kühlt sich ab", sei DEUTZ-Vorstand Frank Hiller am 8. Juli von der Nachrichtenagentur "Bloomberg" zitiert worden. "Marktseitig haben wir den Peak wohl überschritten." Die Aktie sei in der Spitze um fast 30 Prozent abgesackt.Mit dem Kurssturz sei eine deftige Gewinnwarnung eingepreist worden. Dabei sehe der Konzernchef die eigenen Prognosen für das laufende Jahr durch die Abkühlung nicht gefährdet: "Wir haben ein gutes Auftragspolster und unsere Guidance für 2019 steht weiterhin", so Hiller in dem Gespräch von Anfang Juli.Trotz des herausfordernden Marktumfelds werde damit eine Umsatzsteigerung auf mehr als 1,8 Milliarden Euro (Vorjahr: 1,78 Milliarden Euro) und ein Anstieg der EBIT-Rendite vor Sondereffekten auf mindestens 5,0 Prozent (Vorjahr: 4,6 Prozent) erwartet. Dank gut gefüllter Orderbücher - der Auftragseingang habe zum 31. März bei 514,5 Millionen Euro gelegen - sollte der Motorenhersteller diese Planvorgaben erreichen.Warburg Research habe die Einstufung auf "buy" mit einem Kursziel von 9,40 Euro belassen. Der Kursrückgang bei der Aktie des Motorenherstellers erscheine übertrieben, so Analyst Franz Schall. Die Aktie preise nun eine Gewinnwarnung ein, während er ein starkes zweites Quartal und eine robuste Entwicklung im zweiten Halbjahr erwarte.Die DZ BANK habe den fairen Wert von 10,00 auf 8,50 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "kaufen" belassen. Analyst Alexander Hauenstein habe die Schätzungen für den Motorenbauer reduziert, gehe aber dennoch aufgrund des avisierten Neukundengeschäfts von leichtem Wachstum aus. Die Bewertung der Aktien erscheine nach dem Kurssturz sehr attraktiv, sofern man kein längeres Rezessionsszenario unterstelle.Frische Zahlen gebe es am 1. August. Spätestens mit der offiziellen Bestätigung der Jahresprognosen sollte die Aktie eine Gegenbewegung mit erstem Ziel 7,20 Euro starten."Der Aktionär" spekuliert im Real-Depot auf dieses Szenario, so Michael Schröder. (Analyse vom 23.07.2019)