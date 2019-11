Xetra-Aktienkurs DEUTZ-Aktie:

5,96 EUR +8,76% (07.11.2019, 14:15)



Tradegate-Aktienkurs DEUTZ-Aktie:

6,01 EUR +9,97% (07.11.2019, 14:34)



ISIN DEUTZ-Aktie:

DE0006305006



WKN DEUTZ-Aktie:

630500



Ticker-Symbol DEUTZ-Aktie:

DEZ



Nasdaq OTC Ticker-Symbol DEUTZ-Aktie:

DEUZF



Kurzprofil DEUTZ AG:



Die DEUTZ AG (ISIN: DE0006305006, WKN: 630500, Ticker-Symbol: DEZ, Nasdaq OTC-Symbol: DEUZF) steht seit seiner Gründung im Jahr 1864 für Pioniergeist, Leidenschaft und Innovationskraft. Das Kölner Unternehmen ist Vorreiter in der Entwicklung umweltfreundlicher und effizienter Antriebstechnologien. Die kundenspezifischen Lösungen von DEUTZ bieten nachhaltig hohe Qualität und zuverlässige Leistung bei wirtschaftlichen Gesamtkosten. DEUTZ will als führender unabhängiger Anbieter im Premiumsegment der Innovationstreiber für marktgerechte Technologien sein. Das Unternehmen bietet seinen Kunden nicht nur Motoren, sondern auch komplette Systemlösungen und umfassende Servicedienstleistungen. (07.11.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - DEUTZ-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Motorenbauers DEUTZ AG (ISIN: DE0006305006, WKN: 630500, Ticker-Symbol: DEZ, Nasdaq OTC-Symbol: DEUZF) unter die Lupe.Der Kölner Konzern habe im dritten Quartal der Konjunkturschwäche getrotzt und den Umsatz kräftig gesteigert. Auch operativ befinde sich der deutsche Motorenhersteller insgesamt auf Kurs. DEUTZ damit auf einem guten Weg, die zuletzt modifizierte Umsatz- und Gewinnprognose für das Gesamtjahr zu erreichen. Die Aktie erwache aus ihrer Lethargie und könnte nun eine neue Aufwärtsbewegung starten.Die DEUTZ-Aktie dümpelte in den letzten Wochen im Bereich der 5-Euro-Marke seitwärts. Die heutige Kursreaktion zeige, dass viele negative Aspekte wie der schwache Auftragseingang auf diesem Niveau eingepreist gewesen seien. Der Vorstand habe seine Hausaufgaben gemacht, um wieder nachhaltig auf den Wachstumspfad zurückzukehren. "Der Aktionär" spekuliere auf ein Comeback des Motorenherstellers. Mit dem Sprung über den charttechnsichen Widerstand bei 5,85 Euro würde ein Kaufsignal mit erstem Ziel 6,75 Euro generiert, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.11.2019)Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Akien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen / genannt werden, befinden sich im "Real-Depot" von DER AKTIONÄR.Börsenplätze DEUTZ-Aktie: