Kurzprofil Deutsche Fachmarkt AG:



Die in Berlin ansässige Deutsche Fachmarkt AG (DEFAMA) (ISIN: DE000A13SUL5, WKN: A13SUL, Ticker-Symbol: DEF) investiert gezielt in kleine Einzelhandelsobjekte in kleinen und mittleren Städten, überwiegend in Nord- und Ostdeutschland. Wichtigste Kaufkriterien sind je zwei oder mehr bonitätsstarke Filialisten als Ankermieter, ein Kaufpreis von maximal der 9fachen Jahresnettomiete, möglichst nicht mehr als 10 Mieter und eine Jahresnettomiete von mindestens 100 TEUR.



Erklärtes Ziel von DEFAMA ist es, langfristig einer der größten Bestandshalter von kleinen Fachmarktzentren in Deutschland zu werden. Aus diesem Grund führt die Gesellschaft Kapitalmaßnahmen durch, in deren Rahmen sich weitere Investoren an der DEFAMA beteiligen können. Die DEFAMA-Aktie ist im Freiverkehr der Börse München gelistet. (13.02.2020/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - DEFAMA-Aktienanalyse von Analyst Andreas Pläsier von Warburg Research:Andreas Pläsier, Aktienanalyst von Warburg Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Deutschen Fachmarkt AG (DEFAMA) (ISIN: DE000A13SUL5, WKN: A13SUL, Ticker-Symbol: DEF).DEFAMA habe bekannt gegeben, dass es sich in fortgeschrittenen Verhandlungen über den Erwerb von vier Einzelhandelsobjekten in Baden-Württemberg, Bayern, Hessen und Sachsen-Anhalt befinde. Bei erfolgreichem Abschluss aller Transaktionen würde sich das Investitionsvolumen auf EUR 14 Mio. belaufen, was bereits etwa am unteren Ende des jährlichen Zielkorridors von DEFAMA (EUR 15-20 Mio.) liege. Pläsier schätze das Akquisitionsvolumen für 2020 auf EUR 20 Mio., da DEFAMA in den letzten beiden Jahren seine eigenen Prognosen übertroffen habe.Für das größte Einzelobjekt dieser Transaktionen von vollvermieteten Immobilien habe DEFAMA eine Reservierungsvereinbarung geschlossen und eine Anzahlung geleistet.Ausgehend von Mieterträgen in Höhe von EUR 1,5 Mio. plus zusätzlicher Erträge aus einer Photovoltaik-Anlage (WRe: EUR 0,15 Mio.) würde DEFAMA für die vier Objekte zusammen einen attraktiven Multiplikator von unter 9 zahlen.Pläsier begrüße diese Nachricht, da sie die Fähigkeit von DEFAMA zeige, in einem wettbewerbsintensiven Marktumfeld attraktive Immobilien zu erwerben. Die Transaktionen würden es DEFAMA ermöglichen, seine Prognose für das Akquisitionsvolumen im Jahr 2020 erneut zu übertreffen.Andreas Pläsier, Aktienanalyst von Warburg Research, bestätigt nachdrücklich seine "buy"-Empfehlung mit einem Kursziel von EUR 19,30. (Analyse vom 12.02.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link