Börsenplätze DEFAMA-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs DEFAMA-Aktie:

20,40 EUR +2,00% (18.05.2021, 19:42)



Xetra-Aktienkurs DEFAMA-Aktie:

20,00 EUR 0,00% (18.05.2021, 17:35)



ISIN DEFAMA-Aktie:

DE000A13SUL5



WKN DEFAMA-Aktie:

A13SUL



Ticker-Symbol DEFAMA-Aktie:

DEF



Kurzprofil Deutsche Fachmarkt AG:



Die in Berlin ansässige Deutsche Fachmarkt AG (DEFAMA) (ISIN: DE000A13SUL5, WKN: A13SUL, Ticker-Symbol: DEF) investiert gezielt in kleine Einzelhandelsobjekte in kleinen und mittleren Städten, überwiegend in Nord- und Ostdeutschland. Wichtigste Kaufkriterien sind je zwei oder mehr bonitätsstarke Filialisten als Ankermieter, ein Kaufpreis von maximal der 9fachen Jahresnettomiete, möglichst nicht mehr als 10 Mieter und eine Jahresnettomiete von mindestens 100 TEUR.



Erklärtes Ziel von DEFAMA ist es, langfristig einer der größten Bestandshalter von kleinen Fachmarktzentren in Deutschland zu werden. Aus diesem Grund führt die Gesellschaft Kapitalmaßnahmen durch, in deren Rahmen sich weitere Investoren an der DEFAMA beteiligen können. Die DEFAMA-Aktie ist im Freiverkehr der Börse München gelistet. (18.05.2021/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - DEFAMA-Aktienanalyse von SRC Research:Stefan Scharff und Christopher Mehl, Analysten von SRC Research, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Deutschen Fachmarkt AG (DEFAMA) (ISIN: DE000A13SUL5, WKN: A13SUL, Ticker-Symbol: DEF).Das Unternehmen habe am Dienstag den Bericht für das erste Quartal 2021 veröffentlicht. Die Zahlen der ersten drei Monate hätten vollumfänglich im Rahmen ihrer Erwartungen gelegen. Der Umsatz sei um nahezu 30% von 3,13 Mio. Euro auf 4,05 Mio. Euro gestiegen. Das operative Ergebnis auf EBITDA-Basis habe von 1,98 Mio. Euro auf 2,56 Mio. Euro ebenfalls um über 29% gesteigert werden können. Das Vorsteuerergebnis habe zum Stichtag bei über 950 Tsd. Euro gelegen, ein Plus von rund 22% zur Vorjahresperiode, während der Nettogewinn um über 18% auf 701 Tsd. Euro angestiegen sei. Der cash-getrieben FFO habe um 29% von 1,31 Mio. Euro auf 1,69 Mio. Euro wachsen können. Der FFO je Aktie habe somit von 30 Cent auf 38 Cent ausgebaut werden können.Während im Auftaktquartal 42 Objekte zum Ergebnis beigetragen hätten, profitiere das Ergebnis des zweiten Quartals bereits von weiteren Ergebnisbeiträgen. Zum einen werde das Objekt in Seeberg erstmals Erlöse für das komplette Quartal beitragen, zum anderen erfolgte der Nutzen/Lasten Übergang des HanseCenter, worüber die Analysten von SRC Research mit ihrem jüngsten Update vom 30. April bereits berichtet hätten, wodurch ein weiteres Objekt Mieterträge für über zwei Monate zum Halbjahresergebnis beisteuern werde.Die Liquidität der Gesellschaft sei mit rund 8 Mio. Euro weiterhin sehr komfortabel und die Analysten von SRC Research könnten sich gut vorstellen, dass noch im laufenden zweiten Quartal über einen weiteren Zukauf berichtet werden könne. Die Guidance für das Gesamtjahr sei erneut bekräftigt worden und auch die Analysten von SRC Research seien überzeugt, dass diese Ziele erreicht werden könnten.Wichtige Hinweise: Der in dieser Studie genannte Kurs der DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG entspricht dem Schlusskurs vom 17. Mai 2021. Die DEFAMA hat SRC Research mit der Research-Betreuung des Unternehmens beauftragt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link