Kurzprofil Deutsche Fachmarkt AG:



Die in Berlin ansässige Deutsche Fachmarkt AG (DEFAMA) (ISIN: DE000A13SUL5, WKN: A13SUL, Ticker-Symbol: DEF) investiert gezielt in kleine Einzelhandelsobjekte in kleinen und mittleren Städten, überwiegend in Nord- und Ostdeutschland. Wichtigste Kaufkriterien sind je zwei oder mehr bonitätsstarke Filialisten als Ankermieter, möglichst nicht mehr als 10 Mieter und eine Jahresnettomiete von mindestens 100 TEUR. Angestrebt ist dabei stets eine zweistellige Nettomietrendite.



Erklärtes Ziel von DEFAMA ist es, langfristig einer der größten Bestandshalter von kleinen Fachmarktzentren in Deutschland zu werden. Die DEFAMA-Aktie wird im Qualitätssegment m:access der Börse München sowie im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse und auf XETRA gehandelt. (31.03.2022/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - DEFAMA-Aktienanalyse von SRC Research:Stefan Scharff und Christopher Mehl, Analysten von SRC Research, raten in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Fachmarkt AG (DEFAMA) (ISIN: DE000A13SUL5, WKN: A13SUL, Ticker-Symbol: DEF) weiterhin zu akkumulieren.Das Unternehmen habe am Dienstagabend den Beschluss einer Kapitalerhöhung bekannt gegeben und habe gestern die erfolgreiche Durchführung dieser verkünden können. Die Gesellschaft habe diesen Schritt bereits am 28. Februar mit der Veröffentlichung der vorläufigen Zahlen angedeutet.Die Kapitalerhöhung umfasse die Platzierung von 380.000 neuen Aktien, wodurch das Grundkapital der Gesellschaft auf 4,8 Mio. Euro erhöht worden sei. Bei einem Platzierungspreis von 27,00 Euro je Aktie hätten somit nahezu 10,3 Mio. Euro an Bruttoemissionserlösen erzielt werden können. Die Erlöse sollten zur Finanzierung weiterer Akquisitionen von Immobilien und für wertsteigernde Investitionen in Bestandsobjekte genutzt werden und die Analysten seien überzeugt, dass diese Pläne erneut sehr erfolgreich umgesetzt werden könnten und somit der Wert für die Aktionäre weiter deutlich gesteigert werden könne. Dies sei schon mehrfach unter Beweis gestellt worden, wie z.B. durch die Steigerung des annualisierten FFO um rund 80% seit der letzten Kapitalerhöhung im September 2019.Die erfolgreiche Kapitalerhöhung unterstreiche erneut das hohe Vertrauen von Investoren, welche auch in wirtschaftlich und geopolitisch schweren Zeiten in die Gesellschaft investieren würden. Zudem biete die Kapitalerhöhung dem Unternehmen ein hohes Maß an Flexibilität, um die geplanten Investitionen in den Bestand durchzuführen, welche die Erträge der Objekte weiter deutlich steigern sollten, aber zeitgleich auch auf neue lukrative Ankaufsmöglichkeiten reagieren zu können. Hier würden die Analysten davon ausgehen, dass die Gesellschaft in den kommenden Wochen über neue Zukäufe berichten könne und somit den erfolgreichen und schnellen Wachstumskurs fortsetzen könne.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze DEFAMA-Aktie: