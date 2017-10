Börsenplätze DEFAMA-Aktie:



Börse München-Aktienkurs DEFAMA-Aktie:

11,70 EUR +4,46% (27.10.2017, 11:56)



ISIN DEFAMA-Aktie:

DE000A13SUL5



WKN DEFAMA-Aktie:

A13SUL



Ticker-Symbol DEFAMA-Aktie:

DEF



Kurzprofil Deutsche Fachmarkt AG:



Die in Berlin ansässige Deutsche Fachmarkt AG (DEFAMA) (ISIN: DE000A13SUL5, WKN: A13SUL, Ticker-Symbol: DEF) investiert gezielt in kleine Einzelhandelsobjekte in kleinen und mittleren Städten, überwiegend in Nord- und Ostdeutschland. Wichtigste Kaufkriterien sind je zwei oder mehr bonitätsstarke Filialisten als Ankermieter, ein Kaufpreis von maximal der 9fachen Jahresnettomiete, möglichst nicht mehr als 10 Mieter und eine Jahresnettomiete von mindestens 100 TEUR.



Erklärtes Ziel von DEFAMA ist es, langfristig einer der größten Bestandshalter von kleinen Fachmarktzentren in Deutschland zu werden. Aus diesem Grund führt die Gesellschaft Kapitalmaßnahmen durch, in deren Rahmen sich weitere Investoren an der DEFAMA beteiligen können. Die DEFAMA-Aktie ist im Freiverkehr der Börse München gelistet. (27.10.2017/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - DEFAMA-Aktienanalyse von SRC Research:Stefan Scharff und Christopher Mehl, Aktienanalysten von SRC Research, bestätigen in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Anlagevotum für die Aktie der Deutschen Fachmarkt AG (DEFAMA) (ISIN: DE000A13SUL5, WKN: A13SUL, Ticker-Symbol: DEF).Am 25. Oktober habe das Unternehmen die Eckdaten für die ersten neun Monate 2017 veröffentlicht und den positiven Trend des ersten Halbjahres fortsetzen können. Der Umsatz der ersten drei Quartale habe bei über 4 Mio. Euro und somit um rund 70% über dem Vorjahreswert von 2,4 Mio. Euro gelegen. Das operative Ergebnis auf EBITDA Basis habe um knapp 58% erhöht werden können und bei rund 2,7 Mio. Euro (9M 2016: 1,7 Mio. Euro) gelegen. Das Nettoergebnis sei ebenfalls deutlich gestiegen, um 47%, und habe nach rund 0,7 Mio. Euro in der Vorjahresperiode bei fast 1 Mio. Euro gelegen. Die cash-getriebenen Funds from Operation, welche um 59% gestiegen seien, hätten somit mit über 1,8 Mio. Euro deutlich über dem Vergleichswert von über 1,1 Mio. Euro gelegen.Das Wachstum der Ergebnisse sei von einer deutlichen Erweiterung des Bestandportfolios getrieben worden. Während im ersten Quartal 2017 noch 12 Objekte einen Ergebnisbeitrag geleistet hätten, hätten im dritten Quartal bereits 17 Objekte beigetragen und im laufenden vierten Quartal seien sogar Erträge aus 21 Objekten eingeflossen. Zusammen mit der Veröffentlichung der Zahlen habe DEFAMA seine Gesamtjahresprognose für 2017 von 2,6 Mio. Euro FFO und 1,4 Mio. Euro Nettogewinn bekräftigt und gehe davon aus, diese Zahlen komfortabel zu erreichen. Zusammen mit dem Einmaleffekt aus dem Joint Venture könnte der Nettogewinn sogar bei rund 2,3 Mio. Euro liegen.Der Zukauf eines weiteren Objekts sei bereits vergangenen Freitag vermeldet worden. Dabei handle es sich um ein Fachmarktzentrum im hessischen Waldeck-Sachsenhausen mit einer Nutzfläche von rund 2.400 qm. Mit einem Kaufpreis von 1,85 Mio. Euro und einer Jahresnettomiete von rund 200.000 Euro weise das neue Objekt eine attraktive Rendite von fast 11% aus. Die Ankermieter des vollvermieteten Zentrums seien LIDL und KiK, welche durch einem Getränkemarkt sowie einem Taxiservice ergänzt würden. Die annualisierten Jahresnettomieten des Unternehmens würden mit dem Zukauf auf über 6,3 Mio. Euro und der annualisierte FFO auf 3,2 Mio. Euro steigen.Stefan Scharff und Christopher Mehl, Aktienanalysten von SRC Research, haben in einer aktuellen Aktienanalyse ihr "hold"-Rating für die DEFAMA-Aktie mit einem Kursziel von 11,50 Euro bekräftigt. (Analyse vom 27.10.2017)