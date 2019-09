Börsenplätze DEAG-Aktie:



Kurzprofil DEAG Deutsche Entertainment AG:



Die DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft (ISIN: DE000A0Z23G6, WKN: A0Z23G, Ticker-Symbol: ERMK) ist ein führender Entertainment-Dienstleister und Anbieter von Live-Entertainment in Europa und mit Konzerngesellschaften in ihren Kernmärkten präsent. DEAG produziert und veranstaltet profitabel ein breites Spektrum an Events und Konzerten. Als Live-Entertainment-Dienstleister mit integriertem Geschäftsmodell verfügt DEAG über umfassende Expertise in der Organisation, Vermarktung und Durchführung von Events sowie im Ticketvertrieb über die eigene Ticketing-Plattform "MyTicket" für eigenen und Dritt-Content. Das hoch skalierbare Geschäftsmodell von MyTicket stärkt die DEAG auf ihrem Weg zu steigender Profitabilität. Rund 4.000 Konzerte und Events führt DEAG pro Jahr durch und setzt dabei aktuell über 5 Mio. Tickets um - davon ein beständig wachsender Anteil über die ertragsstarken Ticketing-Plattformen von MyTicket.



Gegründet 1978 in Berlin und börsennotiert seit 1998, umfassen die Kern-Geschäftsfelder der DEAG die Bereiche Rock/Pop, Classics & Jazz, Family-Entertainment sowie Arts+Exhibitions. Insbesondere Family-Entertainment und Arts+Exhibitions sind elementare Bausteine für die Weiterentwicklung des eigenen Contents. Mit ihrem starken Partnernetzwerk ist DEAG hervorragend im Markt als international tätiger Live-Entertainment-Dienstleister positioniert.



Die Aktien der DEAG notieren im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse, dem Qualitätssegment der Deutschen Börse. (05.09.2019/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - DEAG-Aktienanalyse von der Montega AG:Henrik Markmann, Aktienanalyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der DEAG Deutsche Entertainment AG (ISIN: DE000A0Z23G6, WKN: A0Z23G, Ticker-Symbol: ERMK) weiterhin zu kaufen.DEAG habe vergangenen Freitag den H1-Bericht veröffentlicht und die Jahresziele bestätigt.Deutliche Umsatzverschiebung durch einzelne Großveranstaltungen: Die Erlöse hätten in Q2 mit 38,4 Mio. Euro wie erwartet deutlich unter Vorjahr gelegen (91,0 Mio. Euro; -57,8% yoy). Zurückzuführen sei dies zum einen auf den Wegfall des Umsatzbeitrags der zum 30.06.2018 entkonsolidierten RGL Ltd. (Vj: 6,5 Mio. Euro). Zum anderen habe sich die in der Live-Entertainmentbranche üblichen unterschiedlichen Zeitpunkte einzelner Veranstaltungen negativ ausgewirkt. So habe DEAG die höheren Umsätze im Vorjahr hauptsächlich durch die zwölf Stadionshows mit Ed Sheeran generiert, die alle in Q2/2018 stattgefunden hätten. Im laufenden Jahr würden die sechs Ed Sheeran-Konzerte allesamt in Q3 stattfinden. Darüber hinaus würden viele großvolumige Konzerte (u.a. Böhse Onkelz, Foreigner) in diesem Jahr ebenfalls in das dritte Quartal fallen. Der Vorstand prognostiziere daher für Q3 ein Umsatzniveau von ca. 55 Mio. Euro (+60% yoy).Produktmixeffekte würden zur Margenverbesserung führen: Das EBITDA sei in Q2 adjustiert um außerordentliche Erträge um 38,2% auf 2,1 Mio. Euro zurückgegangen. Gleichzeitig sei die Marge aber von 3,8 auf 5,5% gestiegen. Zurückzuführen sei dies auf einen besseren Produktmix, da sich DEAG zunehmend auf margenstärkere Events fokussiere (u.a. Disney on Ice) und einen relevanten Teil der Tickets über die eigene Ticketing-Plattform MyTicket verkaufe. Das Periodenergebnis sei aufgrund eines erhöhten Zinsaufwands auf -1,1 Mio. Euro zurückgegangen (vs. adj. -0,2 Mio. Euro im Vj.). Grund dafür sei in erster Linie die Aufnahme von Fremdkapital zur Wachstumsfinanzierung (20 Mio. Euro Anleihe 2019/2023).Vielversprechender Ausblick auf H2: Der Vorstand habe die Jahresziele bestätigt ("Umsatz und EBITDA moderat über Vorjahr") und stelle neben dem deutlich stärkeren Q3 auch für das wichtige Jahresschlussquartal eine erfreuliche Entwicklung in Aussicht. DEAG werde bspw. das margenstärkere Eventformat "Christmas Garden" im laufenden Jahr an sechs Standorten veranstalten (2018: 3) und die Virtual-Reality-Events "TimeRide" von eins auf fünf Städte ausweiten. Da ein Großteil dieser Tickets exklusiv über die eigene Ticketing-Plattform MyTicket vertrieben werde, sollte sich die Profitabilität weiter verbessern. Effizienzgewinne erwarte der Analyst zudem durch die im Juli gestartete Zusammenarbeit mit dem Schweizer Ticket-Software-Anbieter SecuTix. Er lasse seine Prognosen aufgrund der vielversprechenden Veranstaltungspipeline unverändert.Henrik Markmann, Aktienanalyst der Montega AG, bestätigt seine Kaufempfehlung für die DEAG-Aktie mit unverändertem Kursziel von 6,00 Euro. (Analyse vom 05.09.2919)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link