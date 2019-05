Börsenplätze DEAG-Aktie:



Kurzprofil DEAG Deutsche Entertainment AG:



Die DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft (ISIN: DE000A0Z23G6, WKN: A0Z23G, Ticker-Symbol: ERMK) ist ein führender Entertainment-Dienstleister und Anbieter von Live-Entertainment in Europa und mit Konzerngesellschaften in ihren Kernmärkten präsent. DEAG produziert und veranstaltet profitabel ein breites Spektrum an Events und Konzerten. Als Live-Entertainment-Dienstleister mit integriertem Geschäftsmodell verfügt DEAG über umfassende Expertise in der Organisation, Vermarktung und Durchführung von Events sowie im Ticketvertrieb über die eigene Ticketing-Plattform "MyTicket" für eigenen und Dritt-Content. Das hoch skalierbare Geschäftsmodell von MyTicket stärkt die DEAG auf ihrem Weg zu steigender Profitabilität. Rund 4.000 Konzerte und Events führt DEAG pro Jahr durch und setzt dabei aktuell über 5 Mio. Tickets um - davon ein beständig wachsender Anteil über die ertragsstarken Ticketing-Plattformen von MyTicket.



Gegründet 1978 in Berlin und börsennotiert seit 1998, umfassen die Kern-Geschäftsfelder der DEAG die Bereiche Rock/Pop, Classics & Jazz, Family-Entertainment sowie Arts+Exhibitions. Insbesondere Family-Entertainment und Arts+Exhibitions sind elementare Bausteine für die Weiterentwicklung des eigenen Contents. Mit ihrem starken Partnernetzwerk ist DEAG hervorragend im Markt als international tätiger Live-Entertainment-Dienstleister positioniert.



Die Aktien der DEAG notieren im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse, dem Qualitätssegment der Deutschen Börse. (28.05.2019/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - DEAG-Aktienanalyse von der Montega AG:Henrik Markmann, Aktienanalyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der DEAG Deutsche Entertainment AG (ISIN: DE000A0Z23G6, WKN: A0Z23G, Ticker-Symbol: ERMK) weiterhin zu kaufen.DEAG habe gestern vorläufige Q1-Zahlen veröffentlicht und die Jahresziele bestätigt.Starkes Erlöswachstum auf adjustierter Ebene: Der Umsatz sei in Q1 leicht um 5,4% auf 25,5 Mio. Euro zurückgegangen. Allerdings sei dies einzig auf die Entkonsolidierung der Raymond Gubbay Ltd. zurückzuführen, die DEAG in Q3 2018 veräußert habe. Adjustiert um den RGL-Umsatzbeitrag aus dem Vorjahr (6,5 Mio. Euro) seien die Erlöse mit 24,0% stark angestiegen. Dieses hohe organische Wachstum führe Markmann insbesondere auf einen sehr erfolgreichen Verlauf der Harry Potter-Ausstellung in Potsdam sowie diverse Disney on Ice-Veranstaltungen zurück. Ebenso dürften die Christmas Garden-Events, die bis in den Januar hineinreichen würden, sowie auch das Ticketing zur positiven Entwicklung beigetragen haben.Das Erlöswachstum durch die genannten Events aus den Bereichen Family-Entertainment und Arts+Exhibitions sowie der hochprofitable Ticketverkauf über die eigene Plattform "MyTicket" hätten zu einer überproportionalen Entwicklung des EBITDAs geführt (+25,0% auf 1,0 Mio. Euro). Ebenfalls positiv dürfte hier auch die erstmalige IFRS 16-Anwendung mitgewirkt haben. Wenngleich DEAG im Rahmen der vorläufigen Berichterstattung noch keine Auskünfte zum Periodenüberschuss gegeben habe, gehe Markmann im Jahresvergleich aufgrund des erhöhten Zinsaufwands in Folge der Ende 2018 begebenen 20 Mio.-Euro-Anleihe von einer etwas schwächeren Bottom-Line aus.Fortsetzung der Buy-and-Build-Strategie konkretisiert: Vor dem Hintergrund einer aussichtsreichen Pipeline habe DEAG die Jahresziele bestätigt ("Umsatz und EBITDA moderat über Vorjahr"). Der bereits von Markmann für Ende H1 in Aussicht gestellte positive Newsflow durch die Fortsetzung der Buy-and-Build-Strategie scheine kurz bevorzustehen. Nach Angaben des Vorstands befinde sich DEAG in sehr fortgeschrittenen Verhandlungen mit Targets in den drei Kernmärkten Deutschland, Schweiz und UK. Aber auch der Veranstaltungskalender für das zweite Quartal sei mit Events im Bereich Rock/Pop sowie Classics + Jazz (u.a. Tokio Hotel, Lenny Kravitz, KISS, Till Brönner oder Anna Netrebko & Yusif Eyvazov) gut gefüllt, sodass auch weiterhin mit organischem Wachstum zu rechnen sei.Vor dem Hintergrund der erfreulichen operativen Entwicklung in Q1 und des seines Erachtens kurz bevorstehenden positiven Newsflows durch eine Fortsetzung der Buy-and-Build-Strategie bestätigt Henrik Markmann, Aktienanalyst der Montega AG, seine Kaufempfehlung mit unverändertem Kursziel von 5,50 Euro. (Analyse vom 28.05.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link