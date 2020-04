(iii.) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen;

(vi.) haben mit dem Emittenten eine Vereinbarung über die Erstellung von Anlageempfehlungen getroffen.



Börsenplätze DEAG-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs DEAG-Aktie:

3,28 EUR +4,13% (20.04.2020, 16:09)



Xetra-Aktienkurs DEAG-Aktie:

3,12 EUR -1,27% (20.04.2020, 15:13)



ISIN DEAG-Aktie:

DE000A0Z23G6



WKN DEAG-Aktie:

A0Z23G



Ticker-Symbol DEAG-Aktie:

LOUD



Kurzprofil DEAG Deutsche Entertainment AG:



Die DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft (ISIN: DE000A0Z23G6, WKN: A0Z23G, Ticker-Symbol: LOUD) ist ein führender Entertainment-Dienstleister und Anbieter von Live-Entertainment in Europa und mit Konzerngesellschaften in ihren Kernmärkten präsent. DEAG produziert und veranstaltet profitabel ein breites Spektrum an Events und Konzerten. Als Live-Entertainment-Dienstleister mit integriertem Geschäftsmodell verfügt DEAG über umfassende Expertise in der Organisation, Vermarktung und Durchführung von Events sowie im Ticketvertrieb über die eigene Ticketing-Plattform "MyTicket" für eigenen und Dritt-Content. Das hoch skalierbare Geschäftsmodell von MyTicket stärkt die DEAG auf ihrem Weg zu steigender Profitabilität. Rund 4.000 Konzerte und Events führt DEAG pro Jahr durch und setzt dabei aktuell über 5 Mio. Tickets um - davon ein beständig wachsender Anteil über die ertragsstarken Ticketing-Plattformen von MyTicket.



Gegründet 1978 in Berlin und börsennotiert seit 1998, umfassen die Kern-Geschäftsfelder der DEAG die Bereiche Rock/Pop, Classics & Jazz, Family-Entertainment sowie Arts+Exhibitions. Insbesondere Family-Entertainment und Arts+Exhibitions sind elementare Bausteine für die Weiterentwicklung des eigenen Contents. Mit ihrem starken Partnernetzwerk ist DEAG hervorragend im Markt als international tätiger Live-Entertainment-Dienstleister positioniert.



Die Aktien der DEAG notieren im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse, dem Qualitätssegment der Deutschen Börse. (20.04.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - DEAG-Aktienanalyse von Analyst Marcus Silbe von FMR Research:Marcus Silbe, Aktienanalyst von FMR Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der DEAG Deutsche Entertainment AG (ISIN: DE000A0Z23G6, WKN: A0Z23G, Ticker-Symbol: LOUD), senkt aber sein Kursziel.In 2019 habe DEAG einen Konzernumsatz in Höhe von 185,2 Mio. Euro erzielt und somit unter dem Vorjahreswert von 200,2 Mio. Euro gelegen. Während der Analyst von einem Umsatz von 199,6 Mio. Euro ausgegangen sei, habe das Management ein moderates Wachstum ggü. 2018 erwartet. In Q4 habe der Umsatz bei 62,1 Mio. Euro gelegen, was einem Anteil von knapp 34% vom Jahresumsatz ausgemacht habe. Auf EBITDA-Basis habe das Unternehmen 14,1 Mio. Euro (FMRe: 14,5 Mio. Euro) nach 14,6 Mio. Euro in 2018 erreicht. Aufgrund erhöhter Abschreibungen im Ergebnis von assoziierten Unternehmen (-1,5 Mio. Euro, davon -1,3 Mio. Euro in Q4) sei das Ergebnis nach Steuern auf 0,6 Mio. Euro und Nettoergebnis n.M. auf -1,2 Mio. Euro (FMRe: 1,6 Mio. Euro) gesunken. Da sich aufgrund der Ausbreitung von Covid-19 die Aktie bereits quasi halbiert habe, sei die negative Überraschung der 2019er Zahlen bereits mehr als eingepreist.Ursprünglich habe das Unternehmen mit einem zweistelligen Wachstum sowohl auf Umsatz- als auch auf EBITDA-Level geplant. Jedoch seien diese infolge der Verwerfungen durch Covid-19 zurückgenommen worden, was auch hinsichtlich der fehlenden Visibilität Sinn mache. Ein deutlicher Vorteil von DEAG sei es, dass sie auch für eine Pandemie versichert seien. Da bisher rund 2,2 Mio. der 5 Mio. geplanten Tickets 2020 verkauft worden seien und der Analyst bisher von 176 Mio. Euro Kosten für 2020e ausgegangen sei, schätze er den gesamten potenziellen Versicherungsschutz auf bis zu 70 Mio. Euro in 2020e (40% der Tickets (2,2/5,0) x 176 = 70 Mio. Euro) bzw. teilweise 2021e falls es zu weiteren Verschiebungen komme. Hinzu komme, dass die Bundesregierung einen Beschluss zur Gutscheinlösung erlassen habe, um die wirtschaftlichen Folgen abzumildern. Somit sei für DEAG sowohl kostenseitig als auch bilanziell (50 Mio. Euro vorverkaufte Tickets) ein Schutz der Liquidität gegeben.Der Analyst schätze, dass es frühestens Ende Q3 wieder zu einer "Öffnung für Konzerte/Veranstaltungen mehr als 1.000" kommen werde. Während er für Q1 noch ein relativ normales Quartal annehme, sehe er insbesondere Q2 und Q3 massiv unter Druck durch die Verbote und Verschiebungen (850 der 4000 Veranstaltungen bereits verschoben). Für 2020e gehe er derzeit von einem Umsatz von 107,2 Mio. Euro aus (+20 Mio. Euro aus Versicherung), was zu einem EBITDA von 7,5 Mio. Euro führen sollte.Aufgrund von Covid-19 hätten Entertainment-Aktien extrem an Wert verloren. Der Gesamtschaden auf den Sektor sei noch nicht abzuschätzen, aber DEAG sei finanziell gesehen gut aufgestellt und werde nach der Krise davon profitieren können (u.a. mögliche neue M&A-Targets).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Die FMR Frankfurt Main Research AG hat mit der Oddo Seydler Bank AG einen Kooperationsvertrag geschlossen, auf dessen Grundlage sie diese Finanzanalyse erstellt. Die Oddo Seydler Bank AG wiederum handelt im Auftrag der Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind.Die Oddo Seydler Bank AG, oder ein mit ihr verbundenes Unternehmen, oder eine bei der Erstellung mitwirkende Person: