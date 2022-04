SAP (ISIN DE0007164600/ WKN 716460) habe heute die Ergebnisse für das erste Quartal 2022 bekannt gegeben. Das Unternehmen habe einen Quartalsumsatz von 7,1 Mrd. Euro gemeldet und damit über den von Analysten erwarteten 6,9 Mrd. Euro gelegen. Das solide Umsatzwachstum sei durch einen Anstieg des Cloud-Umsatzes um 25% auf 2,82 Mrd. Euro (erwartete 2,75 Mrd. Euro) getragen worden. Der Auftragsbestand im Cloud-Geschäft sei um 23% auf 9,7 Mrd. Euro gestiegen und SAP erwarte weiterhin einen Cloud-Umsatz von 11,55 bis 11,85 Mrd. Euro für das Gesamtjahr. Der EPS sei von 0,88 Euro im ersten Quartal 2021 auf 0,63 Euro im ersten Quartal 2022 gesunken. Der Gewinn nach Steuern sei im Jahresvergleich um 41% auf 632 Mio. Euro gesunken.



Salzgitter (ISIN DE0006202005/ WKN 620200) habe nach der Veröffentlichung der vorläufigen Q1-Ergebnisse beschlossen, die Prognose für das Gesamtjahr zu erhöhen. Salzgitter habe gesagt, dass der Umsatz im ersten Quartal 3,4 Mrd. Euro (+62% im Jahresvergleich) erreicht habe, während der Gewinn vor Steuern 465 Mio. Euro betragen habe, gegenüber 117,3 Mio. Euro im ersten Quartal 2020. Das Unternehmen erwarte nun für das Gesamtjahr 2022 einen Vorsteuergewinn in Höhe von 750 bis 900 Mio. Euro, gegenüber der vorherigen Prognose von 600 bis 750 Mio. Euro.



Airbus (ISIN NL0000235190/ WKN 938914) habe sich mit über 3.000 Beschäftigten seiner Flügelwerke im Vereinigten Königreich auf einen Tarifvertrag geeinigt. Infolgedessen hätten die Arbeitnehmergruppen ihre Streikpläne fallen lassen. Airbus habe eine Lohnerhöhung von 8,6% angeboten.



HeidelbergCement (ISIN DE0006047004/ WKN 604700) sei von der Société Générale auf "halten" herabgestuft worden. Das Kursziel sei auf 51,00 Euro gesetzt worden.



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link. (22.04.2022/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Aktienindices notieren am letzten Handelstag der Woche im Minus, so die Experten von XTB.Die Mehrzahl der westlichen Blue-Chip-Indices notiere mehr als 1% unter dem gestrigen Schlussstand. Die wichtigsten Indices aus Deutschland, Frankreich, Italien und Polen seien die größten Underperformer, da sie aktuell jeweils rund 1,5% niedriger notieren würden. Andererseits könne der Schweizer SMI-Index (SUI20) (ISIN CH0009980894/ WKN 969000) als Outperformer betrachtet werden, da er sich im Tagesverlauf stabil habe halten können.Der DE30 (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) habe gestern die Widerstandszone von 14.600 Punkten getestet, es aber nicht geschafft, darüber auszubrechen. Wie die Experten von XTB in der gestrigen DE30-Analyse angedeutet hätten, sei auf den gescheiterten Versuch, über 14.600 Punkte auszubrechen, ein Pullback auf 14.320 Punkte gefolgt. Der Index habe es sogar geschafft, unter diese Zone zu fallen, aber die Abwärtsbewegung sei im Bereich von 14.250 Punkten gestoppt worden. Heute Morgen sei ein Ausbruchsversuch über die 14.320-Punkte-Zone unternommen worden, der jedoch bisher keine Früchte getragen habe. Man beachte, dass der Anstieg heute Morgen durch die 50-Stunden-Linie begrenzt worden sei, die knapp oberhalb der 14.320-Punkte-Zone verlaufe. Sollte es den Bullen nicht gelingen, den Preis wieder über 14.320 Punkte zu drücken, könnte sich die Aufmerksamkeit auf zwei kurzfristige Unterstützungen - 14.200 Punkte und 14.050 Punkte - richten.