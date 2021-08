Nach einem starken Rückgang zu Beginn der gestrigen Kassasitzung habe sich der DE30 (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) langsam wieder erholt und es erneut geschafft, die Abwärtstrendlinie im Bereich von 15.900 Punkten zu testen. Dieser Versuch sei bisher nicht erfolgreich gewesen. Der Index kämpfe in diesem Bereich. Gelinge es den Bullen nicht, die Aufwärtsbewegung wiederzubeleben, könnte es zu einem Pullback und einem erneuten Test der 200-Stunden-Linie im Bereich der Unterstützung bei 15.850 Punkten kommen. Sollten die Käufer jedoch die Kontrolle über den Index zurückgewinnen und ihn über die oben genannte Trendlinie drücken, wäre der Swing-Bereich um 15.950 Punkte das nächste Ziel. Es sei zu beachten, dass für den heutigen Tag keine wichtigen Veröffentlichungen auf dem Kalender stünden, sodass die kommende Sitzung ruhig verlaufen könnte.



Unternehmensnachrichten



Siemens (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610) habe einen Auftrag zum Bau von zwei Umrichterstationen für eine Stromverbindung zwischen dem nördlichen und dem südlichen Teil Deutschlands erhalten. Der Auftragswert solle sich auf "mehrere hundert Millionen Euro" belaufen.



LANXESS (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040) habe mit dem Chemieunternehmen International Flavors & Fragrances (IFF) (ISIN: US4595061015, WKN: 853881) einen Vertrag über den Kauf seiner Mikrobenkontrollabteilung unterzeichnet. Der Deal habe einen Wert von 1,3 Milliarden Dollar. LANXESS habe mitgeteilt, dass das ausgesetzte Rückkaufprogramm im Wert von 463 Millionen Euro beendet werde und dass das Unternehmen auch eine Überbrückungsfinanzierung für das Geschäft gesichert habe. Die Einheit von IFF erwirtschafte einen Jahresumsatz von rund 440 Millionen Dollar. (24.08.2021/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Aktienindizes notieren am Dienstag uneinheitlich. Die positive Stimmung vom Wochenbeginn beginnt zu verblassen und die Märkte scheinen vor Jackson Hole in Wartehaltung zu gehen, so die Experten von XTB.Der deutsche Leitindex (DE30) und der niederländische AEX (NED25) würden höher handeln, während der französische CAC 40 (FRA40), der britische FTSE 100 (UK100), der spanische IBEX (SPA35) und der italienische FTSE MIB (ITA40) fallen würden.