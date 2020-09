Linde (ISIN IE00BZ12WP82 / WKN A2DSYC) habe angekündigt, dass es die Wasserstoff- und Stickstoffkapazität seines Joint Ventures Line LenHwa erhöhen werde. Auslöser für diese Entscheidung sei die gestiegene Nachfrage von Yangtze Memory Technologies gewesen, dem größten Chipdesigner und -hersteller in China. Die Wasserstoffkapazität werde verdoppelt, während die Stickstoffkapazität um über 35% steigen solle.



Der deutsche Gesetzgeber habe eine parlamentarische Untersuchung von Wirecard eingeleitet. Die Untersuchung werde nicht nur Personen befragen, die bei Wirecard gearbeitet hätten, sondern auch Politiker. Mitglieder des Bundestages seien ermächtigt worden, Anhörungen prominenter Politiker durchzuführen. Finanzminister Olaf Scholz, der auch für die Aufsicht über die Finanzaufsicht des Landes zuständig sei, solle zu den Zielpersonen der Untersuchung gehören.



Elon Musk, der Geschäftsführer von Tesla (ISIN DE0007472060 / WKN 747206), werde heute mit Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier zusammentreffen. Im Mittelpunkt der Gespräche dürfte die im Bau befindliche Tesla-Autofabrik bei Berlin stehen. Musk und Altmaier könnten auch andere Projekte besprechen, nachdem Musk im Juli gesagt habe, dass Tesla in Deutschland "RNA-Mikrofabriken" für CureVac, den Entwickler von Coronavirus-Impfstoffen, baue.



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link. (02.09.2020/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Aktien in Europa schießen am Mittwoch in die Höhe, so die Experten von XTB.Der DE30 ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) habe das Nach-Corona-Hoch bei 13.300 Punkten testen, dieses aber bisher nicht überwinden können. Die Stimmung habe sich gestern nach der Veröffentlichung von besser als erwarteten ISM-Daten verbessert und die Aufwärtsbewegung werde heute fortgesetzt. Die Aktien aus Deutschland, Frankreich und den Niederlanden seien die europäischen Top-Mover, wobei die wichtigsten Indices dieser Länder über 2% hätten zulegen können.