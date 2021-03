Die Deutsche Bank (DBK.DE) steige nach der Anhebung des Kreditrating-Ausblicks durch S&P. S&P habe den Ausblick für die Kreditwürdigkeit des Kreditgebers von negativ auf positiv verbessert. Als einer der Gründe sei die laufende Überholung der Deutschen Bank genannt worden. Das Rating des Unternehmens liege nun bei BBB+.



Die Deutsche Börse (ISIN DE0005810055 / WKN 581005) (DB1.DE) habe eine Partnerschaft mit der London Stock Exchange Group gestartet. Im Rahmen der Vereinbarung werde die Deutsche Börse FTSE 100-Futures und -Optionen an der Eurex-Börse anbieten. Der Handel werde voraussichtlich am 29. März beginnen.



Einschätzungen von Analysten



Fresenius Medical Care (FME.DE) werde bei Berenberg weiterhin auf "Kaufen" eingestuft. Das Kursziel liege bei 79,50 Euro.



Barclays stufe Bayer (BAYN.DE) weiterhin mit "Neutral" ein. Das Kursziel liege bei 55 Euro.



Bernstein stufe BASF (BAS.DE) auf "Kaufen" ein. Das Kursziel liege bei 92 Euro.





Die europäischen Märkte werden am Montag nach einer soliden Sitzung in Asien höher gehandelt, so die Experten von XTB.Fast alle Blue-Chip-Indices Europas würden heute über 1% steigen. Die Indices aus Großbritannien, den Niederlanden und Italien seien die Top-Performer, da sie jeweils um 1,5% zulegen würden. Der deutsche Leitindex gewinne 1,1% an Wert.Für heute seien keine wichtigen Wirtschaftsberichte geplant. Der ISM-Index aus den USA für das Verarbeitende Gewerbe um 16:00 Uhr könnte für kurzfristige Volatilität sorgen, werde aber wahrscheinlich keine größeren Bewegungen auslösen. WKN 846900 ) setze die am vergangenen Freitag begonnene Erholung fort. Der Index sei heute über den SMA50 und SMA200 gesprungen und habe es geschafft, die Widerstandszone zu testen, die durch das 61,8% Retracement der jüngsten Korrektur (13.970 Punkte) markiert werde. Der Ausbruch über den SMA200 habe ein bullisches technisches Umfeld geschaffen. Um dieses jedoch aufrechtzuerhalten und einen Angriff auf die Allzeithochs in Betracht zu ziehen, müsste der DE30 über die oben genannte Widerstandszone im Bereich von 13.970 Punkten ausbrechen. In einem solchen Szenario würde sich die Aufmerksamkeit in Richtung des nächsten Widerstands beim 78,6% Retracement verschieben, der durch das jüngste lokale Hoch (14.060 Punkte) markiert werde.Unternehmensnachrichten