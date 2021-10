Nach einem eher verhaltenen gestrigen Handelstag habe der DE30 (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) zu Beginn des heutigen Kassahandels in Europa einige volatilere Ausschläge erlebt. Der deutsche Index sei zu Beginn der Sitzung gefallen und habe im 4-Stundenchart den 200er-SMA getestet. Den Bären sei es jedoch nicht gelungen, den Kurs nach unten zu drücken, und es habe eine Erholung eingesetzt. Die Erholung sei jedoch an der Widerstandszone gestoppt worden, die durch das 61,8%-Retracement der jüngsten Korrektur (15.550 Punkte) markiert werde. Diese beiden technischen Niveaus - der 200er-SMA und das 61,8%-Retracement - seien zwei kurzfristige Niveaus, die es zu beobachten gelte. Ein Durchbruch über den Bereich von 15.550 Punkten würde ein starkes bullisches Signal erzeugen, da dieser Bereich mit der oberen Grenze der Overbalance-Struktur markiert sei und ein Durchbruch auf eine Trendumkehr hindeuten würde.



Sartorius (ISIN: DE0007165631, WKN: 716563) habe nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen beschlossen, seine Prognosen für das Gesamtjahr beizubehalten. Das Unternehmen erwarte weiterhin einen währungsbereinigten Umsatzanstieg von 45% und eine bereinigte EBITDA-Marge von rund 34%. Die Investitionen für das Gesamtjahr 2021 würden voraussichtlich 400 Mio. Euro erreichen, was etwa 12% des Umsatzes entspreche. Sartorius habe im 3. Quartal 2021 einen Umsatz von 897,7 Mio. Euro und einen Nettogewinn von 143 Mio. Euro erzielt - beides leicht über den Markterwartungen.



Die Deutsche Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005) habe gestern nach Börsenschluss in Europa die Ergebnisse für das dritte Quartal veröffentlicht. Der deutsche Börsenbetreiber habe einen Nettoumsatz von 837,9 Mio. Euro erwirtschaftet, ein Plus von 18% im Vergleich zum Vorjahr (Erwartung: 837,8 Mio. Euro). Das EBITDA sei um 25% auf 499,5 Mio. Euro gestiegen (Erwartung: 498 Mio. Euro), während der Nettogewinn um 33% auf 312,9 Mio. Euro zugelegt habe. Die Deutsche Börse AG halte an ihrem Ausblick für das Gesamtjahr fest und erwarte weiterhin ein EBITDA von rund 2 Mrd. Euro und einen Nettoumsatz von rund 3,5 Mrd. Euro.



RWE (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712) plane, bis 2030 rund 20,6 Milliarden Euro in Technologien und Infrastruktur für erneuerbare Energien in Großbritannien zu investieren. Die Investitionssumme umfasse auch Projekte, die derzeit in Angriff genommen würden.







Die europäischen Aktienmärkte handeln am Mittwoch uneinheitlich - deutsche, niederländische, italienische und spanische Aktien verbuchen leichte Gewinne, während die Indices aus Frankreich, Großbritannien und Russland leicht fallen. Die Anleger scheinen angesichts der soliden US-Quartalszahlen und des Risikos einer sich beschleunigenden Inflation nicht zu wissen, wie es weitergehen soll, so die Experten von XTB.Zahlreiche FED-Mitglieder würden sich im Laufe des Tages zu Wort melden und möglicherweise einige neue Hinweise zu letzterem Thema geben. Es sei jedoch unwahrscheinlich, dass sie zwei Wochen vor der FOMC-Sitzung eine größere Ankündigung machen würden.Jens Weidmann, der Präsident der Deutschen Bundesbank, habe angekündigt, dass er Ende 2021 von seinem Amt zurücktreten werde. Der deutsche Notenbankchef habe als einer der hawkischsten Zentralbanker in Europa gegolten. Während er gesagt habe, dass seine Entscheidung aus persönlichen Gründen getroffen worden sei, könnten einige dies als ein Zeichen der Unzufriedenheit mit der europäischen Geldpolitik und einem nachhaltigeren Anziehen der Inflation sehen. Der Euro habe nach dieser Nachricht einen Tick nachgegeben, aber die Bewegung sei kaum spürbar gewesen.