Unternehmensnachrichten:



Henkel (ISIN: DE0006048432, WKN: 604843) plane die Zusammenlegung seiner Unternehmensbereiche Laundry & Home Care und Beauty Care zu einem Unternehmensbereich: Henkel Consumer Brands. Das Unternehmen werde den Integrationsprozess unverzüglich einleiten und erwarte, dass der neue Unternehmensbereich Anfang 2023 seine Tätigkeit aufnehmen werde.



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11) streite sich mit der Investmentgesellschaft LetterOne Holdings über ihr Öl- und Gas-Joint-Venture Wintershall Dea. BASF wolle ihre 73%ige Beteiligung an dem Unternehmen im Rahmen eines Börsengangs veräußern. LetterOne argumentiere, dass dies nicht der beste Zeitpunkt für eine solche Entscheidung sei. Wintershall Dea sei 2019 durch den Zusammenschluss der BASF-Einheit Wintershall und des DEA-Geschäfts von LetterOne gegründet worden. Das Unternehmen produziere mehr als 600.000 Barrel Kohlenwasserstoffe pro Tag und habe 2020 einen Umsatz von 4,4 Milliarden US-Dollar erzielt. Wintershall Dea sei hauptsächlich in Nordeuropa und Russland tätig.



RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712): Der Jefferies-Analyst Ahmed Farman habe seine Empfehlung für die Aktie mit "Buy" beibehalten. Das Kursziel liege unverändert bei 45,00 Euro. (08.02.2022/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Indices eröffneten den heutigen Handelstag höher und bauten ihre gestrigen Gewinne aus, unterstützt durch robuste Ergebnisse des Energieriesen BP (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517), der einen starken Anstieg des Nettogewinns im Gesamtjahr meldete, so die Experten von XTB.Das Unternehmen habe im Jahr 2021 einen Gewinn von 12,8 Milliarden Dollar, den höchsten seit acht Jahren verzeichnet, da die Erdgas- und Ölpreise in die Höhe geschnellt seien. Unterdessen habe Softbank (ISIN: JP3436100006, WKN: 891624) bekannt gegeben, dass der Deal in Höhe von 66 Milliarden Dollar zum Verkauf des britischen Chipdesigners Arm an NVIDIA (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422) an regulatorischen Hürden gescheitert sei. Auch die jüngsten Äußerungen von EZB-Präsidentin Christine Lagarde hätten die Marktstimmung gestützt. Die EZB-Chefin sei der Ansicht, dass in der Eurozone keine große geldpolitische Straffung erforderlich sei, da die Inflation zurückgehen und sich bei etwa 2% stabilisieren könnte. Die Geldmärkte würden nach wie vor mit Zinserhöhungen von rund 50 Basispunkten im Jahr 2022 rechnen, obwohl die Wirtschaftsexperten vorsichtiger seien und den ersten Zinsschritt entweder für Ende des Jahres oder Anfang 2023 vorhersagen würden.