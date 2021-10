- Der Absatz von Daimler (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000) sei im Jahresvergleich um 48,1% auf 45.811 Einheiten gefallen.



HUGO BOSS (ISIN: DE000A1PHFF7, WKN: A1PHFF) habe gestern nach Börsenschluss in Deutschland die vorläufigen Zahlen für das 3. Quartal veröffentlicht. Das Luxusmodeunternehmen habe einen vorläufigen Umsatz von EUR 755 Millionen (Erwartung: EUR 703,5 Millionen) und ein EBIT von EUR 85 Millionen (Erwartung: EUR 67,7 Millionen) gemeldet. Im Anschluss an die Veröffentlichung der vorläufigen Ergebnisse habe das Unternehmen seine Prognosen für das Gesamtjahr angehoben. HUGO BOSS rechne nun mit einem EBIT von EUR 175 bis EUR 200 Millionen für das Gesamtjahr, nachdem zuvor EUR 125 bis EUR 175 Millionen erwartet worden seien. Der Umsatz werde bei konstanten Wechselkursen voraussichtlich um 40% wachsen, während zuvor 30% bis 35% erwartet worden seien.



Einschätzungen von Analysten



- Deutsche Bank stufe Deutsche Lufthansa (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212) auf "Kaufen" hoch. Das Kursziel sei auf EUR 7,30 gesetzt worden.



- Stifel stufe Deutsche Lufthansa auf "Halten" hoch. Das Kursziel sei auf EUR 6,00 gesetzt worden.



- Barclays stufe Siemens (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610) auf "Verkaufen" ein. Das Kursziel sei auf EUR 125,00 gesetzt worden.



- Société Général stufe BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11) auf "Halten" herab. Das Kursziel sei auf EUR 70,00 gesetzt worden.



- Société Général stufe Wacker Chemie (ISIN: DE000WCH8881, WKN: WCH888) auf "Verkaufen" herab. Das Kursziel sei auf EUR 145,00 gesetzt worden. (15.10.2021/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Mehrzahl der europäischen Blue-Chip-Indices notiert am letzten Handelstag der Woche im Plus, so die Experten von XTB.Die westeuropäischen Indices würden zwischen 0,2 und 0,5% gewinnen, wobei niederländische, spanische und italienische Aktien die Outperformance erzielen würden. Der polnische WIG20 (W20) (ISIN: PL9999999987, WKN: 969729) sei heute einer der größten Nachzügler in Europa und verliert fast 0,5%. Das wichtigste Ereignis im weiteren Tagesverlauf werde die Veröffentlichung der US-Einzelhandelsumsätze für September sein. Der Markt erwarte einen schwächeren Wert nach einem soliden Anstieg im August.Der DE30 (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) sei im 4-Stundenchart über den 100er-EMA ausgebrochen und nähere sich einem wichtigen Widerstand. Der Bereich unterhalb des 61,8%-Retracements der im August 2021 gestarteten Abwärtsbewegung (15.550 Punkte) sei auch mit der oberen Grenze der Overbalance-Struktur markiert. Theoretisch würde ein Durchbruch über diese Hürde auf eine Trendumkehr hindeuten. Das Überwinden dieser Hürde würde den Weg für eine Aufwärtsbewegung in Richtung des Widerstands ebnen, der durch das 78,6%-Retracement im Bereich von 15.750 Punkten markiert werde, und die Möglichkeit neuer Allzeithochs eröffnen. Andererseits könnte das Scheitern eines Durchbruchs über das 61,8%-Retracement darauf hindeuten, dass der Index im aktuellen Abwärtstrend eine weitere Abwärtsbewegung einleiten werde.Unternehmensnachrichten- Die Verkäufe von Volkswagen (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403) seien im Jahresvergleich um 29,7% auf 207.428 Einheiten gefallen.- Der Absatz von BMW (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000) sei im Jahresvergleich um 24,4% auf 68.420 Einheiten gesunken.