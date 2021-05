Unterdessen seien britische Bankaktien nach den gestrigen Kommentaren des MPC-Mitglieds der Bank of England, Gertjan Vlieghe gestiegen, der angedeutet habe, dass die Zentralbank die Zinsen bis weit in das nächste Jahr hinein anheben könnte, wenn es einen reibungslosen Übergang von einer Auszeit gebe und die Wirtschaft sich schneller als erwartet erholen sollte. An der Datenfront sei Frankreichs Wirtschaft im 1. Quartal 2021 um 0,1% gegenüber einem vorläufigen Wachstum von 0,4% geschrumpft, wie zuvor berichtet. Später am Tag würden sich die Anleger auf die US-Kerninflation (PCE) konzentrieren, den bevorzugten Inflationsindikator der FED.



Der DE30 (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) sei an der zuvor durchbrochenen oberen Begrenzung des steigenden Kanals abgeprallt, der mit der lokalen Unterstützung bei 15.457 Punkten zusammenfalle, und bewege sich derzeit zusammen mit anderen europäischen Hauptbörsen nach oben. Sollte sich die aktuelle Stimmung durchsetzen, könnte sich die Aufwärtsbewegung in Richtung des Allzeithochs bei 15.600 Punkten beschleunigen. (Quelle: xStation 5)



Die Deutsche Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000) könnte nach dem Skandal um Wirecard (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206), der den Ruf der so genannten "Big Four" definitiv beschädigt habe, aufhören, EY als Wirtschaftsprüfer zu nutzen. Die Deutsche Bank habe andere Unternehmen eingeladen, sich um die Prüfung für 2022 zu bewerben.



BMW (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000), Daimler (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000) und mehrere Autohersteller aus anderen Ländern hätten Einrichtungen in China eröffnet, um die von ihren Autos generierten Daten vor Ort zu speichern, so Reuters, da die Autohersteller auf dem weltgrößten Automarkt zunehmend unter Druck geraten würden, wie sie die von ihren Fahrzeugen durch eine Reihe von Sensoren und Kameras gewonnenen Informationen speichern und nutzen würden, die den Fahrer unterstützen sollten. (28.05.2021/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Indices starteten heute höher in den Handel und bewegen sich auf ihre Rekordhochs zu, da die Investoren die Anzeichen für zusätzliche Stimulierungsmaßnahmen in den USA begrüßten, so die Experten von XTB.Präsident Biden habe angekündigt, dass er für das Fiskaljahr 2022 massive Bundesausgaben in Höhe von 6 Billionen Dollar anstreben würde. Auch die dovischen Kommentare von Isabel Schnabel, der Leiterin der Marktoperationen der EZB, hätten die Stimmung angehoben. Schnabel habe weiterhin die Inflationssorgen heruntergespielt und habe gegenüber Reuters gesagt, dass "steigende Renditen eine natürliche Entwicklung an einem Wendepunkt in der Erholung sind" und versichert, dass die Finanzierungsbedingungen günstig bleiben würden.