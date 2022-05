Unternehmensnachrichten



Aroundtown (ISIN: LU1673108939, WKN: A2DW8Z) habe für das 1. Quartal 2021 einen Anstieg des EBITDA um 12% auf 258,2 Mio. Euro im Jahresvergleich gemeldet. Der Nettogewinn sei im Jahresvergleich um 15% auf 124,5 Millionen Euro gesunken. Der operative Gewinn je Aktie sei von 0,073 Euro im 1. Quartal 2021 auf 0,080 Euro im 1. Quartal 2021 2022 gestiegen. Das Unternehmen habe seine Prognosen für das Gesamtjahr beibehalten und rechne weiterhin mit einem FFO je Aktie von 0,31 bis 0,34 Euro für das Gesamtjahr.



Nordex (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655) habe eine Herabstufung seines Ausblicks für das Gesamtjahr bekannt gegeben. Das Unternehmen erwarte einen Umsatz von 5,2 bis 5,7 Mrd. Euro gegenüber der bisherigen Prognose von 5,4 bis 6,0 Mrd. Euro. Die Prognose für die EBITDA-Marge sei von 1 bis 3,5% auf -4% bis 0% gesenkt worden. Die Prognose für die Investitionsausgaben sei unverändert bei 180 Millionen Euro belassen worden. Das Unternehmen habe erklärt, dass die neue aktualisierte Prognose die Auswirkungen des Krieges zwischen Russland und der Ukraine sowie Unterbrechungen in der Lieferkette berücksichtige.



Heidelberg (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700) habe mitgeteilt, dass das Unternehmen die Kohlendioxidemissionen gegenüber 2021 um 30% senken wolle, um bis 2050 klimaneutral zu werden.



BMW (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000) habe in China eine Recyclinganlage mit geschlossenem Kreislauf errichtet, die das Recycling von Nickel, Lithium und Kobalt aus Batterien ermögliche. Die Produktion von Batterien aus recycelten Materialien hinterlasse einen um 70% kleineren Kohlenstoff-Fußabdruck als die Produktion aus neu abgebauten Materialien. (25.05.2022/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Aktienindices notieren am Mittwoch höher, wenn auch unterhalb der Tagestiefs, so die Experten von XTB.Ein Teil der Gewinne sei nach einer Hausse zu Beginn der Sitzung wieder abgebaut worden. Die spanischen und italienischen Indices seien mit einem Plus von jeweils rund 0,3% die Spitzenreiter, während der polnische WIG20 (W20) (ISIN: PL9999999987, WKN: 969729) mit einem Minus von 1% am stärksten nachgebe. Ein wichtiges Ereignis des Tages sei die Veröffentlichung des FOMC-Protokolls um 20:00 Uhr. Es sei jedoch unwahrscheinlich, dass das Dokument größere Überraschungen enthalte, weshalb die Auswirkungen auf die Märkte nur von kurzer Dauer sein könnten.Der DE30 (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) setze den Pullback fort, der nach dem gescheiterten Versuch, über die Nackenlinie eines inversen SKS-Musters auszubrechen, eingesetzt habe. Der Index habe versucht, seine Abwärtsbewegung an der Unterstützungszone zu stoppen, die durch das 38,2%-Retracement der im März 2022 begonnenen Aufwärtsbewegung markiert werde, doch die Erleichterung sei nur von kurzer Dauer gewesen. Eine weitere Verkaufswelle habe nach dem Start der heutigen Kassasitzung eingesetzt, und der DE30 versuche, wieder unter 14.000 Punkte zu fallen. Die nächste Unterstützungszone, die es zu beachten gelte, liege beim 50%-Retracement im Bereich von 13.700 Punkten. Dies sei auch die Nackenlinie des oben erwähnten inversen SKS-Musters, so dass ein Durchbruch darunter dieses technische Setup ungültig machen würde.